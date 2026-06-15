Justo antes de que la Albiceleste salga a defender su corona en el Mundial, un histórico reconoció que la Roja les dejó una herida enorme. "Fue la más dura de todas", enfatizó.

Chile hizo sufrir a Argentina no una, sino que dos veces, lo que provocó una herida que aún no cierra. Las dos finales de Copa América que la Roja ganó le generó a la Albiceleste una amargura de la que siguen hablando y que, según confirmó una de sus figuras, no olvidarán jamás.

Sergio Agüero, uno de los máximos referentes de aquellos planteles que no pudieron con nuestro país, sacó la voz y se sinceró sobre un tema que evitan al otro lado de la cordillera. Y es que según contó, el haber perdido la definición del 2016 ante el Equipo de Todos los rompió.

Justo cuando la Albiceleste se prepara para salir a defender su corona en el Mundial 2026 frente a Argelia, el Kun destapó la verdad sobre lo que significó aquella derrota. Una que les dolió como ninguna de las anteriores y que, entre otras cosas, significó la renuncia a la selección de Lionel Messi.

Argentina por fin asume la verdad: Chile le dejó un trauma

Si bien sus hinchas intentan negarlo, el plantel de Argentina asume que Chile simplemente los dejó traumados. En la Albiceleste aún no olvidan las derrotas en las finales de Copa América 2015 y 2016, siendo la última la que más los golpeó.

Sergio Agüero reconoció que Chile rompió por completo a Argentina tras ganarle dos finales. Foto: Photosport.

En conversación con ESPN, Sergio Agüero sorprendió a todos al otro lado de la cordillera y volvió a abrir la herida. “Para mí la (final) más complicada fue la con Chile acá en Estados Unidos. Esa fue la más dura“.

¿Por qué fue tan dolorosa para Argentina? Según explicó el Kun, la Albiceleste ya arrastraba dos traumas que querían borrar ante Chile, pero no pudieron. “Ya veníamos de perder dos finales y esa fue muy complicada. Esa fue la que nos destrozó, nos rompió esa”.

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En esa misma línea, Sergio Agüero enfatizó en que la Roja les provocó una pena de la que no pudieron levantarse durante años. “Llorábamos, sí. Fue la más dura de todas“.

Para su suerte, esas dos caídas llevaron a una generación completa a querer ayudar a Lionel Messi a lograr lo que parecía imposible. En un polémico torneo en Qatar 2022, marcado por penales discutibles, alzaron la Copa del Mundo y taparon la herida, aunque sin cubrirla del todo.

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Después de mucho tiempo, una de las figuras de Argentina reconoció que Chile los dejó al borde del abismo. La Roja fue verdugo de uno de los equipos más importantes de la Albiceleste y, pese a que ya van 10 años de aquella noche, el dolor sigue presente en sus protagonistas.

Los próximos partidos de Chile

Mientras Argentina disputa el Mundial, Chile tendrá una pausa antes de volver a las canchas. La Roja se prepara para la fecha FIFA de septiembre, donde enfrentará a Canadá el día 26 y a Estados Unidos el 29, con programación aún por definir.

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En resumen, Chile y Argentina