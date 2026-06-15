Mbappé llega como la máxima figura de los Galos que asoman como candidatos a la Copa del Mundo.

Francia y Senegal abren este martes su participación en el Mundial 2026, enfrentándose por la primera fecha del Grupo I, zona que también integran Irak y Noruega.

Los galos llegan como uno de los candidatos al título, para dejar atrás la final perdida en Qatar 2022 y con Kylian Mbappé como referente buscan debutar con una victoria. Mientras que Senegal, espera dar pelea en el grupo de la mano de Sadio Mané y confirmar el buen nivel que mostró en el fútbol africano.

En Jugabet un triunfo de los Galos paga 1.51 gracias a la mega cuota, ya que es inmenso favorito. Es decir que si juegas 10 mil pesos, ganas 15.300. El empate paga 4.34 y la victoria de Senegal 8.03.

Mbappé es la máxima figura de Francia para enfrentar a Senegal – Getty

¿Dónde ver EN VIVO Francia vs. Senegal?

Francia enfrenta a Senegal este martes 16 de junio, desde las 15:00 hrs de Chile , en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey, por el grupo I de la cita planetaria.

Partido que podrás ver EN VIVO por TV en la señal de cable a través de DSports (610/1610) y DGO o por TV abierta, mediante CHV. La transmisión de manera ONLINE, será por streaming en Disney+ Premium , Amazon Prime Video, Paramount+ o a través de las diferentes plataformas de CHV: app MiCHV, CHV YouTube, sitio web de CHV y DAZN.

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Grupo I del Mundial 2026

Recordemos que Avanzan a la siguiente fase los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros, por lo tanto, cada punto es decisivo en la lucha por la clasificación.

Francia

Senegal

Irak

Noruega

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En resumen…