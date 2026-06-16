Mega ofensiva: la formación con cuatro delanteros de Francia que mete miedo en el Mundial 2026

El entrenador Didier Deschamps dispondrá de un esquema buscando el arco contrario de cara al partido de este martes ante Senegal.

Uno de los candidatos de muchos para ganar el Mundial 2026 es la selección de Francia, que se estrena este martes en el certamen planetario ante su similar de Senegal.

El cuadro galo llega con la obligación de mostrar su supremacía de la mano del entrenador Didier Deschamps, con quien ganó el título en Rusia 2018 y llegó a la final en Qatar 2022.

Francia llega con sus mejores jugadores a total disposición, es por ello que su estratega tiene en mente poner una formación mega ofensiva de cara al choque con los africanos, que se desarrollará desde las 15:00 horas de Chile en Nueva York.

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Kylian Mbappé lidera la formación ultra ofensiva de Francia

El equipo del gallito dejó dudas en su preparación previa a la Copa del Mundo, de hecho, perdió de forma increíble por 2-1 ante Costa de Marfil y es por ello que Deschamps no quiere dejar nada al azar.

El estratega galo no se guarda nada contra el campeón en cancha de la Copa Africana de Naciones y pondrá a todo su caudal de ataque, porque se vislumbra un equipo con cuatro delanteros, con Kylian Mbappé como referente de ataque.

Michael Olise asoma como el mejor delantero del equipo francés. (Photo by Franco Arland/Getty Images)

Los medios europeos dan cuenta que Francia irá con Michael Olise por la derecha, Désiré Doué por la izquierda, Ousmane Dembélé como mediapunta y el goleador de Real Madrid en el centro del área.

De esta forma, los franceses quieren arrasar con Senegal en su estreno en el Mundial y decirle a todos que van por su tercera estrella en la historia.

¿Lo lograrán los franceses?

En síntesis

Francia debuta este martes contra Senegal a las 15:00 horas de Chile en Nueva York.

debuta este martes contra Senegal a las 15:00 horas de Chile en Nueva York. El entrenador Didier Deschamps planea una formación mega ofensiva con cuatro delanteros para el partido.

planea una formación mega ofensiva con cuatro delanteros para el partido. Kylian Mbappé será el delantero centro y referente de ataque en el debut mundialista.

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Las formaciones de Francia y Senegal

Francia: Maignan, Koundé, Saliba, Upamecano, Hernández, Tchouameni, Rabiot, Olise, Dembélé, Doué y Mbappé

Senegal: Diaw,Jakobs, Seck, Sarr, Diarra, Ndiaye, Camara, Diatta, Mané, Jackson y Ndiaye.

¿Cuándo, a qué hora y quién transmite el partido de Francia vs Senegal por el Mundial 2026?

El partido entre Francia y Senegal se jugará este martes 16 de junio, a partir de las 15:00 horas de Chile, en el estadio de Nueva York-Nueva Jersey.

El encuentro será televisado por Chilevisión y DSports. Además, podrá ser visto por las plataformas Disney+, DGo, Prime Video y Paramount+.