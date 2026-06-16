Argentina hace su debut en el Mundial 2026. Así formaría el vigente campeón esta noche contra Argelia.

El vigente campeón del mundo salta a la cancha. Argentina hace su debut en el Mundial 2026 este martes 16 de junio, donde enfrenta a Argelia a las 21:00 horas en el inicio de las acciones del Grupo J.

Lionel Scaloni define la formación para iniciar el camino de la defensa al título. Para esta noche, el DT decidió que Emiliano Martínez sea titular tras superar una lesión en la mano y perderse los amistosos de preparación.

Según medios argentinos, el entrenador argentino solo tiene dos dudas: si juega Cristian Romero y quién será el lateral derecho (Gonzalo Montiel y Nahuel Molina, ambos recién recuperados, se disputan el puesto).

En el mediocampo y la delantera está todo definido, con la aparición de Lionel Messi confirmada para este encuentro. Arriba, hará dupla con Lautaro Martínez. En la banca quedará Julián Álvarez.

Messi lidera la formación de Argentina para su estreno en el Mundial 2026 | Getty Images

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Formación de Argentina para su debut en el Mundial 2026

La probable formación de Argentina es con Dibu Martínez; Gonzalo Montiel (Nahuel Molina), Cristian Romero (Facundo Medina), Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez; Enzo Fernández, Rodrigo de Paul, Alexis Mac Allister; Thiago Almada; Lionel Messi, Lautaro Martínez.

En la previa, Lionel Scaloni destacó sobre el rival que “Argelia es un buen equipo. Tiene jugadores rápidos adelante, mucho físico y pie. Es un equipo para tener cuidado, respetarlo. Nos va a poner las cosas difíciles seguro. Hay que jugar bien para sacar resultado”.