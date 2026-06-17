Los ingleses llegan de la mano de Bellingham y Harry Kane, mientras que Croacia confía en Luka Mordic.

Inglaterra y Croacia animarán uno de los duelos más llamativos de la primera fecha del Mundial 2026. Ambas selecciones buscarán una victoria en el debut del grupo donde aspiran a pelear por la clasificación.

Los ingleses llegan como candidatos al título de la mano de Jude Bellingham y Harry Kane, mientras que los croatas confían en la experiencia de Luka Modric para volver a ser protagonista en una Copa del Mundo.

En Jugabet un triunfo de los Ingleses paga 1.76 gracias a la mega cuota, ya que es inmenso favorito. Es decir que si juegas 10 mil pesos, ganas 17.600. El empate paga 3.77 y la victoria de Croacia 5.45.

Luka Modric, referente de la Selección de Croacia llega con 40 años a su quinto Mundial – Getty

¿Dónde ver EN VIVO Inglaterra vs. Croacia?

Inglaterra enfrenta a Croacia este miércoles 15 de junio, desde las 16:00 hrs de Chile , en el Dallas Stadium, Estados Unidos, por el grupo L de la cita planetaria.

Partido que podrás ver EN VIVO por TV en la señal de cable a través de DSports (610/1610) y DGO o por TV abierta, mediante CHV. La transmisión de manera ONLINE, será por streaming en Disney+ Premium , Amazon Prime Video, Paramount+ o a través de las diferentes plataformas de CHV: app MiCHV, CHV YouTube, sitio web de CHV y DAZN.

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Grupo L del Mundial 2026

Recordemos que Avanzan a la siguiente fase los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros, por lo tanto, cada punto es decisivo en la lucha por la clasificación.

Inglaterra

Croacia

Ghana

Panamá

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En resumen…