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Copa Chile

Programación Copa Chile 2026: Agenda de partidos, horarios y dónde ver la fecha 3 del torneo

Los tres grandes debutan este fin de semana, en una fecha clave para comenzar avanzar a la clasificación.

Por Franccesca Arnechino

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Regresa la Copa Chile con el ingreso de los equipos de primera división.
© PhotosportRegresa la Copa Chile con el ingreso de los equipos de primera división.

La Copa Chile 2026 entra en su tercera fecha con los equipos de la Liga de Primera quehacen su debut en el torneo, ingresando a grupos donde sus rivales ya acumulan puntos y partidos disputados.

La atención estará puesta en el Grupo E, donde Colo Colo hará su primera aparición en la competencia visitando a Deportes Recoleta, actual líder del grupo con tres puntos. Lo mismo ocurre en el Grupo D, donde U. de Chile recibe a Santiago Wanderers en el Estadio Nacional.

En el Grupo B, Universidad Católica también estrenará su participación visitando a Deportes Copiapó, líder de su zona con cuatro puntos. Los Cruzados necesitan un triunfo para mantenerse en carrera por la clasificación.

Completan la jornada los duelos entre Coquimbo Unido y Deportes Iquique en el Grupo A, Huachipato y Deportes Puerto Montt en el Grupo H, y O’Higgins y Unión Española en el Grupo E, buscando arrancar con pie derecho en el torneo.

Colo Colo debuta este fin de semana en Copa Chile – Photosport

Colo Colo debuta este fin de semana en Copa Chile – Photosport

Programación Fecha 3 de Copa Chile

SÁBADO 20 DE JUNIO

  • 12:30 horas – Coquimbo Unido vs. Deportes Iquique
  • 15:00 horas – Deportes Copiapó vs. Universidad Católica
  • 17:30 horas – Deportes Recoleta vs. Colo Colo

DOMINGO 21 DE JUNIO

  • 12:30 horas – Huachipato vs. Deportes Puerto Montt
  • 15:00 horas – Deportes Temuco vs. Deportes Concepción
  • 17:30 horas – Universidad de Chile vs. Santiago Wanderers
  • 20:00 horas – O’Higgins vs. Unión Española

Todos los partidos los podrás ver en TNT Sports Premium y TNT Sports en HBO Max. 

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En resumen…

  • Colo Colo debutará en el Grupo E visitando a Deportes Recoleta por Copa Chile.
  • U. de Chile recibirá a Santiago Wanderers en el Estadio Nacional por el Grupo D.
  • Universidad Católica se estrenará de visitante ante Deportes Copiapó en el Grupo B.
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