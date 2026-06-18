Los tres grandes debutan este fin de semana, en una fecha clave para comenzar avanzar a la clasificación.

La Copa Chile 2026 entra en su tercera fecha con los equipos de la Liga de Primera quehacen su debut en el torneo, ingresando a grupos donde sus rivales ya acumulan puntos y partidos disputados.

La atención estará puesta en el Grupo E, donde Colo Colo hará su primera aparición en la competencia visitando a Deportes Recoleta, actual líder del grupo con tres puntos. Lo mismo ocurre en el Grupo D, donde U. de Chile recibe a Santiago Wanderers en el Estadio Nacional.

En el Grupo B, Universidad Católica también estrenará su participación visitando a Deportes Copiapó, líder de su zona con cuatro puntos. Los Cruzados necesitan un triunfo para mantenerse en carrera por la clasificación.

Completan la jornada los duelos entre Coquimbo Unido y Deportes Iquique en el Grupo A, Huachipato y Deportes Puerto Montt en el Grupo H, y O’Higgins y Unión Española en el Grupo E, buscando arrancar con pie derecho en el torneo.

Colo Colo debuta este fin de semana en Copa Chile – Photosport

Programación Fecha 3 de Copa Chile

SÁBADO 20 DE JUNIO

12:30 horas – Coquimbo Unido vs. Deportes Iquique

15:00 horas – Deportes Copiapó vs. Universidad Católica

17:30 horas – Deportes Recoleta vs. Colo Colo

DOMINGO 21 DE JUNIO

12:30 horas – Huachipato vs. Deportes Puerto Montt

15:00 horas – Deportes Temuco vs. Deportes Concepción

17:30 horas – Universidad de Chile vs. Santiago Wanderers

20:00 horas – O’Higgins vs. Unión Española

Todos los partidos los podrás ver en TNT Sports Premium y TNT Sports en HBO Max.

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Tabla de posiciones Copa Chile 2026

En resumen…