Fernando Ortiz definió la formación de Colo Colo para el debut contra Deportes Recoleta por la Copa Chile.

Después de cerrar la primera rueda como puntero, Colo Colo se enfoca en un nuevo desafío: el inicio de la Copa Chile. Este sábado 20 de junio, el Cacique enfrenta a Deportes Recoleta en el Santa Laura.

Fernando Ortiz ya definió la formación para este encuentro. Este viernes 19, el entrenador lideró el último entrenamiento de la semana en el Estadio Monumental e hizo algunos cambios en el once.

El DT movió nombres pensando en la visita al Santa Laura. Según Cacique Pasión, los jugadores que salen del equipo titular son Javier Correa, Diego Ulloa y Leandro Hernández.

En la delantera entra Maximiliano Romero, quien hará dupla con un inspirado Lautaro Pastrán. Al medio, Erick Wiemberg reemplaza a Ulloa y también se suma Álvaro Madrid. En defensa, Joaquín Sosa vuelve a ser titular.

Maximiliano Romero será titular en Colo Colo | Photosport

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La formación de Colo Colo contra Deportes Recoleta en la Copa Chile

Con esto, Colo Colo irá con Gabriel Maureira; Jonathan Villagra, Arturo Vidal, Joaquín Sosa; Jeyson Rojas, Tomás Alarcón, Álvaro Madrid, Víctor Felipe Méndez, Erick Wiemberg; Maximiliano Romero, Lautaro Pastrán.

Colo Colo forma parte del Grupo E de la Copa Chile junto a Deportes Recoleta, Unión Española y O’Higgins. Quienes finalicen en los dos primeros lugares avanzarán a los octavos de final de la competencia.