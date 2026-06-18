El Cacique está en la cima y aspira a asegurar el torneo en la segunda rueda, pero deberá hacerlo con su cancha afectada por shows. Se espera un plan.

Colo Colo terminó la primera rueda del torneo como líder exclusivo y sueña en gran con el título. Sin embargo, el Cacique se encuentra con un problema que le genera su propia dirigencia y que ya le ha traído problemas en el pasado: los conciertos en el Estadio Monumental.

En los últimos años la Ruca se ha transformado en un espacio clave para los espectáculos internacionales en el país. Y si bien se hacen los esfuerzos cada vez para que la cancha quede en buenas condiciones, no siempre se logra. Es por ello que la noticia de nuevos shows no llega en un buen momento.

Durante esta jornada se conoció que el recinto de Pedrero sumó un concierto que amenaza con volver a causar estragos en el césped en plena pelea por el título de la Liga de Primera. Eso sí, con la tranquilidad de tener tiempo para encontrar soluciones.

Colo Colo tendrá más conciertos en el Monumental mientras pelea el título

Colo Colo se prepara para la segunda rueda del año ya sabiendo que tendrá un problema por solucionar. El Cacique tendrá un nuevo concierto en el Estadio Monumental, lo que podría dejar su cancha en malas condiciones como ya ha pasado en ocasiones anteriores.

Colo Colo se prepara para otro concierto en el Monumental. Foto: Photosport.

Los cantantes de bachata Romeo Santos y Prince Royce anunciaron un show en conjunto en la Ruca para el próximo 20 de septiembre. Ambos son de los artistas más populares en el país y prometen un lleno total del recinto.

Esto de inmediato encendió alarmas entre los hinchas de Colo Colo, quienes no quieren ver a su equipo perder el título por el mal estado de su cancha. Es por ello que rápidamente comenzaron a sacar cuentas de si puede llegar a afectar.

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Lo cierto es que si bien ya están agendados los conciertos, al Cacique le da un margen importante para recuperar el pasto del Estadio Monumental. Esto, ya que será local el 13 de septiembre y luego volverá a jugar en su casa recién el 1 de noviembre. Es decir, será casi un mes y medio el que tengan para trabajar.

Entre medio y con la idea de seguir en la cima, deberá ir a buscar puntos como visitante contra Coquimbo Unido y Palestino. Sin duda un escenario complicado y para el que ya trabajan con la idea de no regalar el torneo por querer hacer caja.

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Colo Colo sufre con un nuevo concierto en el Estadio Monumental justo en un año donde van firmes a ser campeones de la Liga de Primera. El Cacique ruega para que las cosas no se compliquen con su cancha y así puedan cerrar la temporada en grande.

Así está Colo Colo en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

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En resumen, Colo Colo