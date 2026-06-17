El Cacique tuvo invitados en su práctica de este miércoles, ya que el extremo y el delantero llegaron hasta la Ruca para sumarse al plantel. Esto, mientras definen su futuro.

Colo Colo cerró la primera rueda del torneo pero los entrenamientos no han parado en el Estadio Monumental. El Cacique trabaja de cara a sus próximos desafíos y este miércoles lo hizo con dos inesperadas visitas: Lucas Cepeda y Damián Pizarro.

El extremo del Elche y el delantero de Racing sorprendieron a los hinchas sumándose al plantel Sub 20 del Eterno Campeón. Esto, siguiendo los pasos de uno que lleva ya varios días dando vueltas por la Ruca como Esteban Pavez.

Fue el propio club el que reveló las imágenes que dejaron más que ilusionados a los hinchas con tenerlos como refuerzos. Eso sí, sólo uno de ellos podría retornar y ya recibió un portazo que se escuchó hasta en Italia a comienzo de año.

Lucas Cepeda y Damián Pizarro entrenan con el plantel juvenil de Colo Colo

Colo Colo entrenó en el Estadio Monumental este miércoles y lo hizo con visitas de lujo. Lucas Cepeda y Damián Pizarro se sumaron a Esteban Pavez para ser parte de los trabajos de la Sub 20 del Cacique.

Además de Lucas Cepeda y Damián Pizarro, desde hace días que Esteban Pavez entrena con la Sub 20 de Colo Colo. Foto: Colo Colo.

Todos de vacaciones después de la primera rueda y con la pausa del Mundial, ninguno de los tres quiere perder terreno en sus clubes. Es por ello que aprovechan sus días libres para volver al lugar donde fueron felices antes de partir al extranjero.

“Práctica en casa. Lucas Cepeda, Damián Pizarro y Esteban Pavez entrenaron con la Sub 20 que dirige Braulio Leal en el Monumental“, destacó el club a través de sus redes sociales.

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Las imágenes dejaron a los hinchas ilusionados con volver a verlos con la camiseta de Colo Colo, pero eso está lejos de ocurrir por lo menos con dos de ellos. El extremo tiene contrato con Elche para disputar La Liga de España tras evitar el descenso, mientras que el volante y ex capitán albo fue figura en Alianza Lima, donde lo esperan para lo que resta de 2026.

Es el delantero el único que tiene chances, pero que se ven lejanas. Terminando su préstamo en Racing, deberá volver al Udinese para saber qué pasará con su carrera, la que ya recibió un portazo del Eterno Campeón a comienzos de temporada.

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Lucas Cepeda y Damián Pizarro vuelven a ponerse la indumentaria de Colo Colo en medio de sus vacaciones. Ambos dan una muestra de compromiso con sus carreras entrenando en vacaciones para llegar a pelear con todo en sus clubes una vez termine el Mundial.

Así está Colo Colo en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

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En resumen, Colo Colo