El Cacique trabaja en una movida para deshacerse del argentino y traer al chileno para la segunda rueda. Sin embargo, sería hacer una apuesta con un jugador al que le ha ido peor.

Colo Colo define sus pasos en el mercado de fichajes con una propuesta que genera debate entre los hinchas. El Cacique está buscando un 10 y tiene a Luciano Cabral como opción, el que podría llegar gracias a un trueque que involucra a otra figura: Claudio Aquino.

El pobre rendimiento que ha tenido el argentino agotó la paciencia de la dirigencia de Blanco y Negro, donde buscarían usarlo de moneda de cambio. Sin embargo, más allá de que toda nueva aventura puede traer resultados, los resultados hasta ahora lo llevarían a un acuerdo donde le pasarían “gato por liebre”.

Y es que pese a que no le ha ido bien en el Estadio Monumental, el trasandino tiene estadísticas mucho mejores que las del jugador de Independiente. Sin duda una situación que analizan en detalle para avanzar o dejar todo como está para la segunda rueda de la Liga de Primera.

Colo Colo sale perdiendo con el triunfo de Claudio Aquino por Luciano Cabral

Colo Colo piensa en un trueque para deshacerse de Claudio Aquino y así conseguir un fichaje para la segunda rueda. Luciano Cabral sería el hombre apuntado por el Cacique, aunque en un traspaso donde los números le juegan en contra.

Más allá de su pobre rendimiento en Colo Colo, Claudio Aquino tiene mejores números que Luciano Cabral esta temporada. Foto: Photosport.

Hasta ahora, el argentino ha logrado disputar un total de 15 partidos oficiales en 2026 junto al Eterno Campeón. En ellos ha aportado con 2 goles y 4 asistencias en 711 minutos, los que más allá de no ser muchos, sí han ayudado a que el club hoy esté en la cima.

Las críticas en su contra han ido más por la displicencia que ha tenido cuando ha estado dentro de la cancha, especialmente en sus últimas apariciones. La lesión tras el clásico con Universidad Católica ha evitado que se le siga viendo así, pero algo ha colaborado en Colo Colo este año.

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En el caso de Luciano Cabral las cosas son totalmente distintas. En chileno-argentino apenas llega a los 10 partidos oficiales con Independiente en 2026, anotando 2 goles y sin dar asistencias en 338 minutos. Aún con poco espacio tiene los mismos goles, pero el rol de volante creativo que buscan en el Cacique es su gran deuda.

Gustavo Quinteros lo tiene cortado y, con ello, ha sido casi nulo su aporte. Esto lo dejaría intentando revertir su situación, siempre y cuando pueda demostrarle a Fernando Ortiz que está para darle lo que hoy no encuentra en el plantel albo.

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Claudio Aquino puede ser el hombre que permita la llegada de Luciano Cabral a Colo Colo. El Cacique trabaja en un acuerdo para no gastar tanto dinero, aunque haciendo una apuesta con un jugador que, por más bien que le haya ido en el pasado, hoy no es ni la sombra de lo que fue.

La comparativa entre Claudio Aquino y Luciano Cabral en 2026

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En resumen, Colo Colo, Aquino y Cabral