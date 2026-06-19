Mientras los hinchas esperan potenciar el equipo para la Copa Libertadores, desde el Claro Arena la idea va por otro lado.

Se abre la ventana de invierno en el mercado de fichajes en el fútbol chileno, donde uno de los clubes que los hinchas esperan refuerzos es en Universidad Católica.

Los dirigidos por el técnico Daniel Garnero se enfrentarán en los octavos de final de la Copa Libertadores 2026 a Estudiantes de La Plata, mientras que en la Liga de Primera 2026 quiere darle caza a Colo Colo.

Pero hay una decisión que deja totalmente confundidos a los cruzados, porque aseguran que está latente la opción de no reforzar el plantel, salvo una salida en venta de uno de sus jugadores.

Daniel Garnero ya había advertido que sería complejo el tema de refuerzos en la UC. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

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La UC no abre la ventana de refuerzos

Así lo detalló la radio ADN, quienes dieron una importante información sobre el mercado de fichajes de Universidad Católica, pero que llama la atención entendiendo las competencias que se vienen.

En ese sentido, según el medio citado, la UC tomó una decisión que “lo más probable es que el club no contrate jugadores para la etapa final de la temporada”.

“En los únicos contextos en los cuales la UC contrataría un refuerzo, sería en el caso de que salga un jugador del equipo u ocurra una grave lesión. Una de las figuras cruzadas que tiene más probabilidades de salir de la precordillera es Clemente Montes, pero aún no hay una oferta concreta por el delantero”, destacaron.

Una tajante determinación que puede pasar la cuenta y que, al menos, los hinchas no esperaban, entendiendo que están con opciones de pelear en el ámbito internacional.