Jugó un Mundial en Chile por Francia y ahora desafía a Messi: el hijo de Zidane que eligió a Argelia

Luca Zidane será el arquero titular del equipo africano, que este martes se mide ante Argentina en el Mundial 2026.

La diáspora es una de las grandes protagonistas del Mundial 2026 y nos entrega una hermosa historia que envuelve a una de las grandes estrellas de la historia, como el francés Zinedine Zidane.

El galo tendrá el honor de ver debutar este martes a uno de sus hijos en la Copa del Mundo, pero no lo hará con la camiseta que lo vio dar la vuelta olímpica en 1998, sino que con la de Argelia, el país de sus padres.

El arco del equipo magrebí será custodiado por Luca Zidane, arquero de 28 años nacido en Marsella, que en 2025 recibió la autorización de la FIFA para jugar por los africanos y que será titular ante la Argentina de Lionel Messi.

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Jugó un Mundial en Chile por Francia y ahora debuta contra Lionel Messi

Luca Zidane hizo sus primeras armas a nivel internacional con la selección de Francia, de hecho, jugó el Mundial Sub 17 de Chile en 2015, donde quedó afuera en octavos de final contra Costa Rica tras una tanda de penales.

Ahora el portero de Granada se concentra para hacer su gran estreno en una Copa del Mundo y señaló que jugar ante Messi es toda una ilusión.

“Para un futbolista lo más grande que hay es jugar un Mundial y poder defender a su país. Es un orgullo poder estar aquí y defender mi país, que es Argelia“, dijo el formado en el Real Madrid.

Luca Zidane debutará en el Mundial con Argelia. (Photo by Simone Arveda/Getty Images)

Sobre el argentino indicó que “sí que le he visto mucho desde pequeño también, lo seguía mucho cuando jugaba sobre todo contra el Madrid y son recuerdos que tengo de la infancia muy bonitos”.

Luca Zidane debuta en el Mundial este martes ante Argentina y se llevará todos los focos en una nueva jornada del certamen planetario.

En síntesis

Luca Zidane debuta este martes con Argelia ante Argentina en el Mundial 2026.

debuta este martes con ante Argentina en el Mundial 2026. El arquero de 28 años recibió en 2025 la autorización de la FIFA .

recibió en 2025 la autorización de la . El actual portero de Granada se formó en las inferiores del Real Madrid.

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¿Cuándo y a qué hora juega Argentina vs Argelia por el Mundial 2026?

El debut de Argentina en el Mundial 2026 será este martes 16 de junio, cuando a partir de las 21:00 horas de Chile se mida ante Argelia, en Kansas City.