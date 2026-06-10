El 10 de junio del 2025 el Tigre dejó la banca de la Roja y desde entonces el equipo parece haber revivido. Eso sí, todavía no termina de convencer y el próximo DT sigue siendo un misterio.

Chile cerró su gira por Europa en medio de una conmemoración que marca un antes y un después. Un 10 de junio del 2025, hace un año atrás, Ricardo Gareca dejaba su cargo como técnico de la Roja y daba paso a un ciclo del que se sacan cuentas.

Después de unas Eliminatorias Sudamericanas para el olvido, el Tigre se fue del Equipo de Todos para pasearse por el continente jactándose de lo que hizo. Mientras tanto, en nuestro país Nicolás Córdova asumió el mando y ha intentando avanzar en un proceso que, más allá de resultados, ha hecho lo que el argentino nunca intentó: el recambio.

Con 8 partidos dirigidos hasta ahora, el DT interino ya tiene los mismos triunfos que logró el ex técnico de la Roja en todo su proceso. Eso no es todo, ya que además ha encontrado nuevas alternativas en un plantel que espera por la confirmación de su futuro líder.

Los cambios en Chile a un año de la salida de Ricardo Gareca

Chile celebra y con razón un año de la salida de Ricardo Gareca. Este miércoles se cumple el aniversario del adiós de uno de los peores técnicos que haya pasado por la banca de la Roja, quien mira a la distancia cómo se intenta reconstruir todo lo que, a la larga, destruyó.

Ricardo Gareca se fue de Chile hace un año y mira de lejos a un equipo que renace con jugadores a los que no consideró. Foto: Photosport.

Si bien con Nicolás Córdova las cosas no han cambiado mucho en torno a los resultados, sí se ha encontrado un alza. Esto, de la mano de figuras que volvieron después de no ser opción para el Tigre como Ben Brereton, además de la irrupción de jóvenes a los que por fin les dieron camisetas o minutos.

Hasta ahora, Chile ha jugado 8 partidos y ha conseguido 4 victorias (Rusia, Perú, Cabo Verde y República Democrática del Congo), 1 empate (Uruguay) y 3 derrotas (Brasil, Nueva Zelanda y Portugal). Ricardo Gareca en 17 encuentros pudo alcanzar la misma cantidad de triunfos, lo que deja en evidencia el alza.

Eso no es todo, ya que además la Roja logró reencontrarse con los goles, algo que no pasó mucho con el Tigre. Hoy son 11 los goles a favor y 12 en contra los que tiene el proceso de Nicolás Córdova desde que asumió, más de la mitad de los que tuvo el argentino en su etapa en el país (20 y 22, respectivamente).

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Mérito de esto es que el DT interino ha intentado sumar caras nuevas que poco a poco han ido haciendo sus aportes. En la última gira fueron Lucas Cepeda, Darío Osorio y Matías Sepúlveda los que sumaron a la cuenta, pero detrás también hay otros como Maximiliano Gutiérrez, Gonzalo Tapia y Ben Brereton, el que estuvo cortado con Ricardo Gareca y volvió para taparle la boca.

Finalmente y no por ello menos importante, están las caras nuevas. Algunos fueron mencionados en el párrafo anterior, a los que hay que agregar a Lawrence Vigouroux, Felipe Faúndez, Iván Román, Ian Garguez, Diego Ulloa, Emiliano Ramos, Francisco Salinas, Agustín Arce, Lautaro Millán, Nils Reichmuth y Benjamín Chandía. 11 nombres que han tomado protagonismo y apuntan a ser parte de esta nueva era.

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Un año pasó desde que se fue Ricardo Gareca de Chile y, pese a que nunca antes un interinato duró tanto, por lo menos se ha hecho la pega. Resultados buenos y malos son parte de un proceso de recambio, el que se terminó dando a la fuerza y trata de salir a flote con sangre joven.

Los números de Ricardo Gareca en Chile

En su paso por la banca de Chile, Ricardo Gareca logró disputar un total de 17 partidos oficiales. En ellos consiguió 4 triunfos, 4 empates y 9 derrotas, con 20 goles a favor y 22 en contra.

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En resumen, Chile y Gareca