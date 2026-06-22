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Mundial 2026

Jordania vs. Argelia: Horario y qué canal transmite EN VIVO y ONLINE por TV el Mundial 2026

Argelia y Jordania van por la segunda fecha del Grupo J, buscando esus primeros puntos en el Mundial 2026.

Por Franccesca Arnechino

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Jordania enfrenta a Argelia por el Grupo J del Mundial 2026.
© GeminiJordania enfrenta a Argelia por el Grupo J del Mundial 2026.

La segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026 tendrá un duelo clave entre Argelia y Jordania, ambas selecciones que están obligadas a sumar para mantenerse en carrera por la clasificación.

Ambos conjuntos llegan golpeados tras sus estrenos. Argelia cayó por 3-0 frente a Argentina, mientras que Jordania sufrió una derrota por 3-1 ante Austria. Por lo mismo el duelo será una oportunidad importante para conseguir los primeros puntos en la cita mundialista.

Jordania va por sus primeros puntos en el Mundial – Getty

Jordania va por sus primeros puntos en el Mundial – Getty

¿Dónde ver EN VIVO Jordania vs. Argelia?

Jordania se enfrenta a Argelia este lunes 22 de junio, desde las 23:00 hrs de Chile, en el Estadio Bahía de San Francisco, por el grupo J en la segunda fecha de la cita planetaria.

El partido será transmitido EN VIVO por TV en la señal de DSports (610/1610), en la plataforma DGO y estará disponible de manera online en Paramount+, Amazon Prime Video para usuarios suscritos al servicio de streaming, además de DAZN.

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Grupo J del Mundial 2026

Recordemos que avanzan a la siguiente fase los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros, por lo tanto, cada punto es decisivo en la lucha por la clasificación.

  • Argentina
  • Austria
  • Jordania
  • Argelia

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En resumen…

  • Jordania vs. Argelia jugarán por el Grupo J este lunes 22 de junio.
  • El partido comenzará a las 23:00 horas de Chile en el Estadio Bahía de San Francisco, Santa Clara.
  • DSports(610/1610), DGO, Amazon Prime y Paramount+ transmitirán en vivo el encuentro en Chile.
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