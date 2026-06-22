Argelia y Jordania van por la segunda fecha del Grupo J, buscando esus primeros puntos en el Mundial 2026.

La segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026 tendrá un duelo clave entre Argelia y Jordania, ambas selecciones que están obligadas a sumar para mantenerse en carrera por la clasificación.

Ambos conjuntos llegan golpeados tras sus estrenos. Argelia cayó por 3-0 frente a Argentina, mientras que Jordania sufrió una derrota por 3-1 ante Austria. Por lo mismo el duelo será una oportunidad importante para conseguir los primeros puntos en la cita mundialista.

Jordania va por sus primeros puntos en el Mundial – Getty

¿Dónde ver EN VIVO Jordania vs. Argelia?

Jordania se enfrenta a Argelia este lunes 22 de junio, desde las 23:00 hrs de Chile , en el Estadio Bahía de San Francisco, por el grupo J en la segunda fecha de la cita planetaria.

El partido será transmitido EN VIVO por TV en la señal de DSports (610/1610), en la plataforma DGO y estará disponible de manera online en Paramount+, Amazon Prime Vide o para usuarios suscritos al servicio de streaming , además de DAZN .

ver también Mundial 2026: revisa el calendario completo de partidos en la segunda fecha de la fase de grupos

Grupo J del Mundial 2026

Recordemos que avanzan a la siguiente fase los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros, por lo tanto, cada punto es decisivo en la lucha por la clasificación.

Argentina

Austria

Jordania

Argelia

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En resumen…