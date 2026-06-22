La segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026 tendrá un duelo clave entre Argelia y Jordania, ambas selecciones que están obligadas a sumar para mantenerse en carrera por la clasificación.
Ambos conjuntos llegan golpeados tras sus estrenos. Argelia cayó por 3-0 frente a Argentina, mientras que Jordania sufrió una derrota por 3-1 ante Austria. Por lo mismo el duelo será una oportunidad importante para conseguir los primeros puntos en la cita mundialista.
Jordania va por sus primeros puntos en el Mundial – Getty
¿Dónde ver EN VIVO Jordania vs. Argelia?
Jordania se enfrenta a Argelia este lunes 22 de junio, desde las 23:00 hrs de Chile, en el Estadio Bahía de San Francisco, por el grupo J en la segunda fecha de la cita planetaria.
El partido será transmitido EN VIVO por TV en la señal de DSports (610/1610), en la plataforma DGO y estará disponible de manera online en Paramount+, Amazon Prime Video para usuarios suscritos al servicio de streaming, además de DAZN.
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Grupo J del Mundial 2026
Recordemos que avanzan a la siguiente fase los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros, por lo tanto, cada punto es decisivo en la lucha por la clasificación.
- Argentina
- Austria
- Jordania
- Argelia
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En resumen…
- Jordania vs. Argelia jugarán por el Grupo J este lunes 22 de junio.
- El partido comenzará a las 23:00 horas de Chile en el Estadio Bahía de San Francisco, Santa Clara.
- DSports(610/1610), DGO, Amazon Prime y Paramount+ transmitirán en vivo el encuentro en Chile.