Lideró a su generación dorada y tomó drástica decisión en el Mundial: “Fue mi último partido”

Riyad Mahrez sorprendió tras el partido de Argelia y Suiza, y decidió anunciar su retiro definitivo de su selección a los 35 años.

Los dieciseisavos del Mundial 2026 siguen su curso y durante la noche del miércoles 2 de julio se cerró la jornada con el triunfo de Suiza por 2-0 ante Argelia. Ahora los europeos esperan por su rival, el que saldrá entre Colombia y Ghana.

Pero mientras eran solo alegrías en el elenco dirigido por Murat Yakin y del chileno-suizo Ricardo Rodríguez, en la selección africana se vivía un momento de importantes decisiones. Lo que lideró su máxima estrella Riyad Mahrez.

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El delantero de 35 años y que milita en el Al-Ahli, tomó una drástica decisión tras el pitazo final en el Estadio BC Place de Vancouver. Esto porque anunció su retiro tras definitivo de la selección.

“El de hoy (ayer) era un partido a nuestro alcance, pero no lo pudimos hacer. Ha sido un inmenso honor y un gran motivo de orgullo. Ahora le toca jugar a la nueva generación”, confesó.

La carrera de Mahrez tuvo un salto exponencial. Leicester lo compró en cerca de 500 mil euros. Pero tras ganar la Premier League, lo vendió al Manchester City en 70 millones de la moneda europea. En los ciudadanos se dio un festín con sus diagonales y velocidad, y acumuló 11 títulos, entre ellos una Champions League.

El retiro de Riyad Marrez y el cierre de la generación dorada

El anuncio del ariete de 35 años impactó de inmediato en la selección de Algeria. Es que con su zurda educada lideró al equipo que en 2019 superó a Senegal por 1-0 y levantó la Copa de Africa. Por lo mismo es indicado como el máximo líder de la generación dorada de su país.

Aunque los últimos meses no fueron de los mejores ya que pasó un puesto secundario en el equipo. Incluso en este Mundial fue cuestionado por sus dichos en el partido ante Austria, y se exigió la investigación de dicho encuentro por un posible arreglo que permitió que ambas selecciones avanzaran a 16avos.

“Hubo buenos y malos momentos. Eso forma parte de una carrera, pero representar a Argelia ha sido un sueño mío desde que era pequeño y hoy llega a su fin. Este fue mi último partido con la selección nacional”, sentenció con 119 partidos por su país, 45 asistencias y 40 goles.