En un contexto de un campeonato irregular, con muchos altibajos en su rendimiento, Universidad Católica intenta cerrar este año, al menos, clasificando a Copa Sudamericana. Actualmente lo están logrando, pero juegan un partido vital ante la U, en una nueva edición del Clásico Universitario.

Sin embargo, dentro de lo poco destacable del rendimiento de la UC en este año, está la aparición de Jorge Ortiz. El canterano cruzado comenzó a jugar en abril de este año, entrando como alternativa, para luego, de la mano de Nicolás Núñez, empezar a tomar más continuidad.

Esto, pese a que ha sufrido dos lesiones en su cabeza producto de acciones de juego. En la primera tuvo que salir del equipo por algunas semanas, y en la otra terminó con un vistoso parche en la cabeza para cerrar la hemorragia que sufría por el golpe.

Jorge Ortiz lo buscan potenciar viendo videos del City

Pero en la UC están claros que el jugador de 19 años tiene que ir potenciándose de a poco previo a convertirse en figura. Y en conversación con Publimetro, Ortiz relató cómo es que lo están tratando de llevar ahora que cuatro titularidades consecutivas en el equipo.

“Me acuerdo de que el “profe” Ariel con su cuerpo técnico me mostraban videos de jugadores del City, como Foden y Mahrez, que juegan por mi banda y hacen muchos goles. Quizá a eso se podría parecer mi juego, siempre me fijo mucho en ellos. El “profe Nico” también me muestra y trato de sacar enseñanzas”, señaló.

“La verdad es que a veces no asumo muy bien el proceso que estoy viviendo, pero siento que lo he hecho de buena manera, aportando con un gol, con mi juego profundo y con mi agresividad para encarar, cosas que quizá le hacen bien al equipo”, agregó.

“Estoy súper contento y satisfecho con todo lo que he entregado, y también con mis compañeros, que me dan bastantes consejos para seguir creciendo”, destacó el juvenil, que a estas alturas suma ya 11 partidos con el primer equipo, cuatro de ellos como titular.

Además, Ortiz destacó que, pese a que le enseñan viendo videos del City, “mi referente en el fútbol es Alexis, siempre me ha gustado su profesionalismo dentro de la cancha, es súper disciplinado y educado. Siempre me he fijado en su personalidad y en cómo se toma su carrera”.

¿Tiene potencial Jorge Ortiz para ser titular indiscutido en la UC? ¿Tiene potencial Jorge Ortiz para ser titular indiscutido en la UC? YA VOTARON 0 PERSONAS

¿Cuál sería la formación para el Clásico con la U?

La oncena de Universidad Católica que toma fuerza para el Clásico Universitario 197 es con Nicolás Peranic en portería; Byron Nieto, Guillermo Burdisso, Gary Kagelmacher y Cristián Cuevas en defensa; Ignacio Saavedra, Brayan Rovira y César Pinares en el mediocampo; Alexander Aravena, Fernando Zampedri y Gonzalo Tapia en delantera.

¿Cuándo se juega el clásico universitario?

El encuentro entre Universidad de Chile y Universidad Católica se jugará este sábado 11 de noviembre a las tres de la tarde en el Estadio Santa Laura, en duelo correspondiente a la fecha 27 del Campeonato Nacional 2023.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.