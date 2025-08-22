Lo ocurrido con los hinchas de Universidad de Chile en Avellaneda dio la vuelta al mundo. Nadie quedó indiferente al maltrato al que fueron sometidos por delincuentes de Independiente, por lo que encontraron solidaridad en un archirrival.

Juan Tagle, presidente de Cruzados, señaló que lo que pasó es totalmente inaceptable y solidarizó con los fanáticos azules que vivieron una pesadilla en suelo trasandino.

“Nosotros primero queremos condenar con fuerza lo que ocurrió. Hemos visto cosas, pero estas imágenes superan todo lo esperable“, fue lo primero que manifestó el mandamás de la Católica.

Agregó que “vimos vejámenes, maltratos a las personas, actos indignos, casi violaciones a los derechos humanos fue lo que se vio. Esperamos que las autoridades respectivas investiguen y sancionen a los responsables”.

Hinchas de la U sufrieron vejámenes que condenó la UC

Mano dura con los hinchas de Católica que hagan desmanes

Luego Juan Tagle aseguró que espera que todos los hinchas de Universidad Católica tengan un comportamiento ejemplar en el Claro Arena, el que este sábado verá el primer partido de fútbol masculino cuando jueguen ante Unión Española.

“Esperamos estar lejos de eso (lo vivid en Argentina). Tenemos las mayores medidas de seguridad posible, hay alta tecnología incorporada para que las personas no puedan quedar impunes frente a cualquier acto de violencia”, manifestó.

Luego dijo que “hay más de 200 cámaras con analítica que identificará a quienes hagan actos inadecuados. Hemos tomados todas las medidas, no se expongan a sanciones pues son conductas básicas las que hay que cumplir, no pedimos algo extremo. Es no entrar a la cancha, no tirar cosas, no suplantar identidad y no tirar fuegos de artificio”.

También dijo que “nuestra barra ha tenido hechos de violencia, no lo desconocemos, y por eso los resguardos. Estamos seguros que quien no cumpla las normas, será identificado. No tendremos clemencia y no podrá venir por un período largo al estadio”.

También pidió que cuiden su estadio desde un punto de vista estético. “Alienten y reclamen, pero no rayen ni peguen stickers. Nadie llega a su casa y pega stickers. Cuidemos esta casa que costó construir”.