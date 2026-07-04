La victoria de los Cafetaleros ante Ghana tuvo consecuencias negativas para La Roja.

Chile mira desde lejos la Copa del Mundo por tercera edición consecutiva. Y bien dicen que quien mucho se ausenta, pronto deja de hacer falta. Colombia aprovechó esto.

La Roja pasa por una profunda crisis y desde Brasil 2014 que no está en una cita planetaria. En la actualidad ni siquiera hay un entrenador confirmado y el criticado interinato de Nicolás Córdova se ha extendido más que la película de Titanic.

Chile ya no es el cuarto grande

En América hay una eterna discusión sobre cuál seleccionado es la cuarta más importante. Los tres primeros lugares están clarísimos. Por Copa del Mundo ganadas, Brasil, Argentina y Uruguay encabezan el listado.

Para el cuarto puesto, la discusión siempre ha estado entre Chile, Colombia y Paraguay. La Roja y la Albirroja tienen 2 Copa América, mientras los Cafetaleros solo 1. En cuanto a participaciones en Copa del Mundo, esta se inclinaba hacia la estrella solitaria, ya que es la única de las mencionadas que ha sido tercera del planeta y era la que más triunfos tenía en la cita planetaria. Era.

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Resulta que la larga ausencia de Chile en el Mundial trajo sus consecuencias y con el triunfo de Colombia a Ghana, estos finalmente superaron a La Roja en victorias en esta competición. Los Cafetaleros llegaron a 12 victorias, dejando atrás las 11 celebraciones nacionales.

De esta manera, Colombia se sitúa como la cuarta selección de América que más ha ganado, solo siendo superada por las 79 victorias de Brasil, 51 de Argentina y 26 de Uruguay. La última victoria de Chile fue ante España en 2014 en el Estadio Maracaná.

Colombia se metió en octavos del Mundial 2026. Imagen: Getty

Colombia llegó a 26 partidos en Copa del Mundo, con 12 triunfos, 4 empates y 10 derrotas. Chile se estanca en 33 encuentros, con 11 victorias, 7 igualdades y 15 caídas. La Roja está obligada a regresar a la siguiente cita planetaria para recuperar el cuarto puesto de América.