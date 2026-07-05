Noruega marcó de entrada, pero se lo anularon por fuera de juego. Poco después Brasil vio atajado un penal por el arquero de los nórdicos.

El duelo entre Brasil y Noruega, por los octavos de final de la Copa del Mundo 2026, partió con todo en Nueva York. Las emociones se dieron cada uno de los arcos, anticipando que ambos equipos tienen opciones de meterse en los cuartos.

Patrick Berg marcó el 1-0 para los noruegos en los 2′, pero el gol fue anulado correctamente porque Alexander Sorloth apareció en fuera de juego antes de conceder la asistencia.

En los 10′ llegó el turno de Brasil. Kristoffer Ajer le cometió un clarísimo penal a Matheus Cunha y, aunque el árbitro estadounidense-marroquí, Ismail Elfath, no lo vio en primera instancia, en el monitor del VAR confirmó los reclamos de la Verdeamarela.

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Penal para Brasil, se luce el arquero de Noruega

Ahí hubo una cosa extraña: Vinícius Júnior acomodó el balón en el punto penal, pero se lo cedió a Bruno Guimaraes…

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Cuando se jugaban los 13′, el mediocampista brasileño del Newcastle United metió carrera, hizo una pausa y definió hacia su derecha. El arquero Orjan Nyland voló a media altura aprovechando su estatura y mandó el balón al córner.

Cabe recordar que Brasil viene de dejar en el camino a Japón en dieciseisavos de final, con triunfo por 2-1. Por su parte, Noruega hizo lo propio ante COsta de Marfil (2-1).

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El ganador del partido entre Brasil y la Noruega de Erling Haaland enfrentará en cuartos de final al ganador de la llave entre las selecciones de México e Inglaterra.

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