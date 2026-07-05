La Real Asociación de Fútbol de Bélgica lanzó un comunicado oficial para rechazar la decisión de la FIFA de borrar la tarjeta roja al atacante de Estados Unidos.

La FIFA desató la polémica en este Mundial 2026 tras lanzar un verdadero perdonazo a Folarin Balogun, atacante que podrá jugar ante Bélgica por los octavos de final a pesar de haber sido expulsado por roja directa ante Bosnia y Herzegovina.

Esta noticia cayó pésimo en Bélgica, próximo rival de los norteamericanos. Para los europeos, esta decisión choca con la reglas que la misma FIFA puso para esta cita planetaria.

Por lo mismo, mediante sus canales oficiales la Real Asociación de Fútbol de Bélgica lanzó un comunicado para rechazar esta medida. Además, dejaron en claro que seguirán estudiando este caso para esta y futuras competiciones.

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Comunicado de la KBVB por perdonazo de la FIFA en este Mundial 2026

La KBVB reacciona con consternación ante la decisión de la FIFA de que el jugador estadounidense suspendido Balogun pueda jugar en el partido entre Estados Unidos y Bélgica el próximo lunes 6 de junio a las 17:00 (hora de Seattle).

La FIFA fundamenta su decisión en el artículo 27 del Código Disciplinario de la FIFA. Dicho artículo establece que el Comité Disciplinario de la FIFA puede decidir suspender la aplicación de una medida disciplinaria previamente adoptada.

El artículo 66.4 del mismo Código Disciplinario de la FIFA establece, sin embargo, que una tarjeta roja (expulsión) conlleva automáticamente una suspensión para el siguiente partido. Compárese con todas las tarjetas rojas mostradas anteriormente en esta Copa Mundial de la FIFA.

No obstante lo anterior, la decisión contradice directamente lo dispuesto en el artículo 10.5 del Reglamento de Competiciones de la Copa Mundial de la FIFA 2026:

Folarin Balogun podrá jugar con Estados Unidos ante Bélgica por los octavos de final del Mundial 2026 a pesar de ser expulsado en el pasado partido. | Foto: Getty Images.

“Si un jugador o miembro del cuerpo técnico es expulsado como consecuencia de una tarjeta roja directa o indirecta (segunda amonestación), quedará automáticamente suspendido del siguiente partido de su equipo. Además, se podrán imponer sanciones adicionales.”

Además, el carácter automático de la suspensión se reiteró explícitamente en la Circular No. 16 específica de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se envió a todos los países participantes el 12 de mayo de 2026.

Esta norma también se reitera en cada “Reunión de Coordinación de Partidos” previa a cada partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026, así como en todas las presentaciones de los talleres de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Para proteger los derechos legítimos de todos los países participantes y el juego limpio en general de nuestro deporte, ahora y en todas las futuras Copas Mundiales de la FIFA, la KBVB continúa estudiando este expediente minuciosamente.

¿Cuándo juega Estados Unidos vs Bélgica por el Mundial 2026?

Estados Unidos y Bélgica se verán las caras este lunes 6 de julio a las 20:00 (hora de Chile) en el Lumen Field de Seattle por los octavos de final del Mundial 2026.

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En síntesis