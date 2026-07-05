El Comité Disciplinario le sacó la tarjeta roja al goleador Folarin Balogun, recordando que por una acción similar ante Argelia, al argentino ni amarilla le pusieron.

Por más tecnología que se aplique durante el Mundial 2026, el dispar criterio de los árbitros y el comportamiento de la FIFA ante jugadas polémicas desatan la furia de los hinchas. Prueba de ello es lo que ocurre previo a los octavos de final.

Resulta que el Comité Disciplinario del organismo informó que se revocó la tarjeta roja que recibió Folarin Balogun, figura del local Estados Unidos, quien fue expulsado ante Bosnia-Herzegovina por un planchazo en el tobillo de un defensor.

Así las cosas, el dictamen de la FIFA ayuda al país organizador a tener su goleador para el duelo ante Bélgica, este lunes en Seattle. No sólo eso, revela la disparidad de criterios que hubo con Lionel Messi, emblema de Argentina, en el debut mundialista ante Argelia.

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Es que con la sanción inicial a Balogun quedó completamente demostrado que el ente rector del fútbol mundial tiene como “regalón” al ’10’ de la Albiceleste, pues ante acciones similares ni se amonestó a La Pulga y se expulsó al norteamericano.

Con esta decisión reciente, la FIFA refleja un severo problema de unificación de criterios en el arbitraje durante el Mundial 2026, y lo que resulta peor, desnuda las falencias del actual sistema de videoarbitraje (VAR), donde en una acción ni llaman al juez central, y en otra de similar característica, actúan y expulsan.

Aunque los hinchas ya se quejan en las redes sociales de que esto no hace más que “ayudar” tanto al país organizador como al actual campeón del mundo para que lleguen a instancias decisivas en la cita planetaria. En resumen, no se mide a todos con la misma vara.

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En síntesis