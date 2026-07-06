Pese a la histórica rivalidad entre Messi y Cristiano, Georgina tuvo un especial gesto con Antonela tras el lanzamiento de su nueva colección.

Mientras sus parejas luchan por avanzar a la siguiente fase del Mundial 2026, Georgina Rodríguez y Antonela Roccuzzo demostraron que fuera de la cancha existe una excelente relación.

La pareja de Cristiano Ronaldo sorprendió a la esposa de Lionel Messi con un especial regalo que no pasó desapercibido.

La empresaria e influencer lanzó su nueva línea deportiva en la tienda online de Mimoa y le envió a la esposa de Lionel Messi una caja con varios productos de la colección.

A través de sus redes sociales, la rosarina compartió el obsequio y agradeció el gesto de Georgina. “Muchas gracias, todo hermoso”, escribiendo la también empresaria en sus redes, para luego agregar: “Te deseo todo el éxito del mundo”.

Georgina Rodríguez estrena Mimoa

Acerca del nacimiento de la marca, la empresaria señaló que “cada prenda es un gesto de cuidado, diseñada para moverse con tu cuerpo, no en su contra”.

“Suave donde importa. Cómoda, sin concesiones. Creada para la mujer que no tiene nada que demostrar y sí mucho con lo que sentirse bien. No te pedimos que cambies.

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Agregando que “creamos prendas que eliges a diario porque, desde el instante en que te las pones, sientes que son tuyas. Mimoa se mueve a su propio ritmo. Y se mueve al tuyo”.