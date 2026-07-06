El capitán de Portugal volvió a ser consultado sobre el final de su carrera y respondió con evidente molestia, dejando en claro que solo él decidirá cuándo colgar los botines.

Portugal afrontará este lunes un duelo clave frente a España por los octavos de final del Mundial, en un encuentro donde buscará seguir avanzando de la mano de su máxima figura, Cristiano Ronaldo. A sus 41 años, el capitán de la selección lusa continúa siendo una pieza fundamental y, en la antesala del compromiso, respondió con firmeza a quienes especulan sobre un posible retiro.

Durante la conferencia de prensa previa al encuentro, el histórico delantero fue consultado sobre cuándo piensa poner fin a su carrera. Sin rodeos, Cristiano entregó una tajante respuesta, dejando en claro cuál es su postura respecto a su futuro en el fútbol.

Ronaldo molesto ante preguntas por su retiro

El jugador nuevamente enfrentó preguntas sobre su continuidad en las canchas, donde respondió tajante que no piensa colgar los botines, al menos por el momento.

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“Estoy disponible de cuerpo y alma para apoyar a la selección. Jugando o no, tendré siempre un papel importante. Terminaré cuando yo quiera, no cuando ustedes quieran. Es una pérdida de tiempo que me hagan siempre esa misma pregunta”.

Cristiano Ronaldo lleva 3 goles en este Mundial. (Photo by Buda Mendes/Getty Images)

Agregando que a pesar de su edad, el delantero tiene 41 años, se siente más vigente que nunca. “Ya no era el mismo jugador de antes. Pero de algo estoy seguro: nada ha cambiado. Sigo haciendo otras cosas. Así que espero hacerlo mañana”.

En lo que va del Mundial, CR7 registra tres goles en cuatro partidos, convirtiéndose en el máximo anotador de Portugal y ratificando que sigue siendo determinante en la lucha por la clasificación.

En síntesis: