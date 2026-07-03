“Pequeño contacto”: La frase que dejó la grande tras polémica eliminación de Croacia ante Portugal

El equipo de Luka Modric quedó eliminado en el último suspiro por una confusa jugada que tuvo intervención del VAR.

Cristiano Ronaldo y la selección de Portugal logró la hazaña y le dio vuelta el partido a Croacia en los últimos minutos para avanzar a los octavos de final por 2-1. Sin embargo, el desenlace estuvo marcado por una polémica decisión que hasta tuvo la intervención del VAR.

El marcador lo abrió Iván Perisic en el 53’. Luego CR7 anotó de penal en el 68’ y Gonzalo Ramos puso el gol del triunfo en el 94’. Pero la jugada de la discordia llegó en el 103’. Josko Gvardiol logró el empate 2-2 y la definición se estiraba hasta el alargue.

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Sin embargo, apareció el VAR y cambió radicalmente el destino del partido. Esto porque se cobró un supuesta posición de adelanto de Mario Pasalic. Lo que fue cuestionado duramente por los croatas.

“Vimos las imágenes y no hay pruebas de que lo haya tocado. Si no toca el balón, no es fuera de juego. Siempre nos perjudican”, reclamó Luka Modric tras el pitazo final. El capitán de los croatas dejó en claro que hubo una ayuda para el elenco que comanda Cristiano Ronaldo.

La declaración que dejó la grande en el Portugal vs Croacia

Pero lo que Luka Modric ni Croacia esperaba es que el propio protagonista de la polémica jugada que impidió el 2-2, reconociera finalmente que sí peinó el balón.

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“Sentí un pequeño contacto con el pelo”, indicó Igor Matanovic, quien fue el que cabeceó el balón antes de lo que hubiese sido el empate croata. “En el campo me pareció nada, pero la tecnología hoy ha estado en mi contra”, aseguró molesto por la decisión del VAR.

Pese a ello, el DT Zlatko Dalic recalcó que los perjudicaron y responsabilizó al árbitro noruego Espen Eskas de su eliminación. “Fue pésimo. Ni una sola falta, ni una sola interrupción a nuestro favor. Fue un mal arbitraje”, sentenció.