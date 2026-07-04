Javier Aguirre sacó la libreta de apuntes para defender al colombiano naturalizado mexicano por el rol que le ha encomendado en el certamen, donde ha sido figura.

México ha tenido a Julián Quiñones como su jugador más desequilibrante en el Mundial 2026, aunque en la antesala al difícil duelo frente a Inglaterra, el director técnico debió sacar su rol de profesor. Y le dio una lección a un periodista que le cuestionó la posición del colombiano nacionalizado.

De hecho, recurrió a sus actuaciones en Al Qadsiah, cuadro donde logró coronar una temporada de ensueño. “Quiero suponer que habrás visto a Julián en Arabia, ¿o no lo viste? A lo mejor no lo viste”, manifestó Javier Aguirre sobre el exdelantero del América y los Tigres de México.

“Juega por izquierda y metió 33 goles. Lo vi con Atlas y lo sufrí detrás de (Julio) Furch. Justo fue a Arabia y hablé con Míchel, su entrenador. Y le pregunté dónde lo iba a poner. Por fuera, porque por dentro tengo a (Pierre-Emerick) Aubameyang. Vino otro técnico y sigue jugando por fuera en 4-2-3-1 o 4-3-3″, repasó el entrañable Vasco Aguirre.

Julián Quiñones ha sido diferencial en México durante el Mundial. (Getty Images).

El experimentado director técnico, quien vive su tercer Mundial en la escuadra azteca, prosiguió con su respuesta. “Respeto tu análisis, que me parece muy bien y estudiado. Pero en Arabia jugó bien ahí y con nosotros lo está haciendo muy bien, está muy cómodo”, añadió Aguirre.

Y las estadísticas de Quiñones le dan la razón: en cuatro partidos mundialistas, el futbolista de 29 años suma tres goles y una asistencia. “Ha mejorado mucho su centro por izquierda, se entiende bien con (Jesús) Gallardo y con Alexis Vega”, planteó el exentrenador del Mallorca, el Osasuna y el Atlético Madrid de España.

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DT de México explica el rol de Julián Quiñones en el Mundial 2026

Queda claro que Javier Aguirre utilizará a Julián Quiñones cargado a la banda izquierda ante Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026. El Vasco lo tiene claro, y muy fiel a su estilo locuaz y distendido, argumentó sus razones para repetir lo que ha dado resultados.

Julián Quiñones en acción ante Ecuador, partido en el que fue figura. (Luke Hales/Getty Images).

“Encontramos un buen tándem por el costado izquierdo. Son buenas alternativas. Con el esquema no te agobies”, le dijo Aguirre al reportero que le cuestionó su decisión táctica con el oriundo de Popayán, quien fue compañero de Eduardo Vargas en Tigres.

Y prosiguió. “La foto inicial es 4-3-3, después se mueven mucho. Hay fotos 3-4-3, 3-2-5, cinco en la misma línea atacando. El sistema es un poco mito”, sentenció el DT de 67 años, una leyenda en el balompié azteca y también exseleccionador de Japón.

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¿Cuándo juega México vs Inglaterra en el Mundial 2026?

A pesar de que surgió una polémica por un cambio horario, finalmente la FIFA mantuvo la programación: México se medirá a Inglaterra por los octavos de final de la Copa del Mundo el domingo 5 de julio a contar de las 20 horas, según el horario de Chile continental.