El Mundial de Clubes de Monterrey, donde milita Sebastián Vegas, deja un sabor amargo para el equipo que finalizó su participación venciendo 3-1 a Al Jazira para quedarse con el quinto lugar pero sin poder disputar las semifinales, que era la meta principal que tenía el equipo representante de Concacaf.

El club mexicano no pudo avanzar en los cuartos de final de la competición al caer por la mínima con Al Ahly, que finalmente quedó afuera frente a Palmeiras en semis, algo que le valió bastante críticas al experimentado entrenador Javier Aguirre, quien se excusó al máximo tras lo sucedido.

El Vasco dejó una frase bastante llamativa en su más reciente conferencia de prensa. "No sé si las expectativas de los cuanto mundiales anteriores del Monterrey eran las mismas, no lo sé, pero hemos hecho lo que se hizo en el pasado, tampoco es que haya sido la peor actuación de la historia del Monterrey", afirmó.

El estratega defenidó lo que han venido haciendo recientemente. "Ganamos una Copa para estar aquí (la Concachampions), no nos invitaron, no pagamos por venir, otros no pudieron venir. Es un aprendizaje, fuimos campeones, con derecho estamos aquí y no le damos más vuelta", puntualizó.

Aguirre junto a Vegas y todo Monterrey ahora se enfocan en sus próximos días. "Vamos a intentar estar en la Liga para volvernos a meter aquí en un torneo y ver de una vez por todas si Monterrey puede hacer algo más que lo que venía haciendo".