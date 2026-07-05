En Argentina revelan que el entrenador quiere llevarse al central uruguayo que tuvo en el Cacique, en un negocio que puede beneficiar a la tienda alba.

De la manera más inesperada posible, Colo Colo podría recibir un importante alivio en sus arcas, además de dinero para poder incorporar refuerzos con miras al segundo semestre. Todo por una información que proviene desde Argentina.

El portal Muy Independiente, medio partidario que cubre la actualidad del cuadro de Avellaneda, afirma que el actual entrenador de este equipo, Gustavo Quinteros, exigió a la dirigencia del club firmar al central uruguayo Alan Saldivia.

“El defensor central uruguayo de 24 años actualmente pertenece a Vasco Da Gama y también fue sondeado por Peñarol. Lo conoce de su paso por Colo Colo”, señala la publicación sobre la opción de refuerzo que puede beneficiar económicamente al Cacique.

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¿Por qué Colo Colo se beneficiaría de este traspaso?

Más allá de que Quinteros conozca a Saldivia de su paso por la tienda alba, pues no sólo le dio la oportunidad de debutar en el primer equipo, y que el central se consolidara en el 11 titular durante este período, en las arcas podría recibir un alivio.

En enero de este año, el actual equipo del uruguayo, Vasco da Gama adquirió al uruguayo pagándole a Colo Colo por el 50 por ciento de su pase un total de US$1.5 millones de dólares, con la opción de adquirir un 20% más en base a objetivos.

Actualmente, Saldivia tiene un valor de mercado de US$1.2 millones. Entonces, si Independiente y Quinteros lo quieren firmar, deberán sentarse a negociar con la tienda alba que tiene un 45% de su ficha. Entonces, si logran la venta, podrían recibir una importante suma de dinero.

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Los números de Saldivia en Vasco da Gama

Entre el Campeonato Carioca, Brasileirão, Copa de Brasil y Sudamericana, el uruguayo disputó 1.729 minutos en 20 juegos, donde no anotó goles y recibió cuatro tarjetas amarillas.

En síntesis