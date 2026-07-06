El técnico de los albos asegura que el empate ante Recoleta es un llamado de atención, pero que, en general, están donde quieren estar en el torneo.

Colo Colo terminó el primer semestre con un llamativo empate por un marcador de 2-2 ante Deportes Recoleta, que si bien les dio la clasificación a los octavos de final de la Copa Chile 2026, todavía no logran ganar el grupo.

Una llamado de atención para el plantel que dirige el técnico Fernando Ortiz, quien explicó este resultado por el atrevimiento del rival: “Antes de responder quiero felicitar al rival, se lo dije al técnico hay que reconocer cuando el rival juega bien y lo reconozco”.

Fue en TNT Sports donde el argentino analizó el cierre de la mitad de temporada, donde, en lo más importante, celebran estar escapados en la Liga de Primera apuntando un nuevo título.

Fernando Ortiz aplaudió el atrevimiento de Recoleta en el Monumental. Foto: Andrés Pina/Photosport

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Colo Colo es pura ilusión para el torneo

Fernando Ortiz hizo un rápido análisis del primer semestre de Colo Colo, done en la Liga de Primera son punteros absolutos en la tabla de posiciones, además que en la Copa Chile ya están en los octavos de final.

“Conforme no, volvimos a creas situaciones pero no podemos concretar y los detalles cuestan caros”, destacó el técnico Ortiz por la igualdad ante Deportes Recoleta.

En ese sentido, no alarma a sus jugadores, entendiendo que el gran objetivo que es el torneo han cumplido su tarea, por lo que ahora deben apuntar en seguir estirando la ventaja.

“Siempre, la preocupación la tengo siempre, no sólo por el resultado, siempre hay que mejorar. Terminamos este semestre donde queremos estar, que es en base a trabajo”, detalló.