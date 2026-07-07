Los azules buscan un nuevo nombre en este mercado de fichajes tras oficializar el arribo del argentino Gonzalo Reyna.

Universidad de Chile necesita potenciar mucho su plantel en este mercado de fichajes para afrontar la segunda mitad del año. Los azules quieren levantar el irregular rendimiento que han tenido en esta temporada y para eso urge sumar nombres.

El primero que llegó fue el delantero argentino de 19 años Gonzalo Reyna, quien arribó proveniente de Racing mediante un préstamo tras una cesión en Boston River de Uruguay en el primer semestre. Aunque ojo, podría no ser el único crack que la U busca de la Academia.

Y es que de acuerdo a información proveniente de Argentina, Fernando Gago quiere otro jugador que pertenece a Racing, uno al que ya buscó en su paso como entrenador de Boca Juniors.

ver también Fernando Gago encuentra respaldo con las vacaciones en U de Chile: “No es que se vayan al Caribe”

El otro crack de Racing que busca Universidad de Chile

De acuerdo a información del periodista argentino Ariel Ludeña, la U tiene en la mira a Matías Zaracho, mediocampista de 28 años que actualmente milita en Racing Club y que además estuvo por varios años en Atlético Mineiro.

La operación no será para nada sencilla para los azules, ya que el mencionado comunicador aseguró que la Academia no está dispuesta a otro préstamo y que solo dejarán partir a Zaracho mediante una venta.

Matías Zaracho hace rato que es un consagrado en Racing. ¿Podrá Universidad de Chile lograr su fichaje? | Foto: Getty Images.

En la actual temporada 2026 el volante ha jugado un total de 20 partidos, siendo 16 por el Apertura argentino y cuatro en la Copa Sudamericana. En ellos anotó tres goles y dio una asistencia en 816 minutos de acción.

Cabe recordar que la U puede fichar en esta ventana de mercado invernal solo tres jugadores. Sin embargo, está la opción de traer un cuarto refuerzo en caso de vender a un jugador por más de 250 mil dólares, algo que podría hacer con Lucas Assadi.

¿Cuándo vuelve a jugar Universidad de Chile?

El romántico viajero tendrá un par de semanas sin fútbol para volver a la acción el próximo 26 de julio (17:30 horas) ante Audax Italiano en el Bicentenario de La Florida. Este duelo será válido por la fecha 16 de la Liga de Primera 2026.

ver también Psicólogo deportivo analiza las vacaciones de U de Chile: “Despejar la mente hace bien”

En síntesis