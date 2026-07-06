Fernando Gago decidió dar cinco días en libertad a sus dirigidos para tomar un respiro y descansar; algo que analiza un Enrique Aguayo con Redgol.

Universidad de Chile inició una ventana de vacaciones tras finalizar el primer semestre, donde contarán con cinco días libres dados por el técnico Fernando Gago para luego iniciar una intertemporada.

Los azules vuelven a competir el 26 de julio, cuando comienza la segunda rueda de la Liga de Primera y enfrenten al Audax Italiano en el estadio Bicentenario de La Florida.

En ese sentido, el técnico argentino aseguro que, para él, era muy necesario que el plantel descanse, se despeje, para afrontar una segunda parte sin margen de error.

Una pausa necesaria que no es nueva en los deportes, así lo explicó Enrique Aguayo en conversación con Redgol, quien apunta a despejar la mente para reiniciar la competencia.

ver también ¿Merecido? El “premio” de Fernando Gago a jugadores de U de Chile que hizo enfurecer a los hinchas

Enrique Aguayo comparte el poner una pausa en el plantel de la U

Enrique Aguayo es especialista en Psicología del Deporte y Rendimiento Humano, por lo que tiene conocimiento de las decisiones como las que ha tomado Universidad de Chile, donde apunta a despejar a sus jugadores.

“He visto que, en general los deportistas, por ejemplo, los tenistas, que tienen cargas demasiado elevadas, que compiten varios días a la semana, tomarse cuatro a cinco días a la semana les hace bien“, explica.

“Despejan la mente, hacen cosas entretenidas, un descanso pasivo que es dormir ver tele, pero también activo que es compartir con la familia ir a una obra, eso les trae recomponerse, no es que se van de vacaciones muy libremente, porque los controlan el peso en el fútbol, tienen que volver en cierto peso, dejan de entrenar fútbol pero tiene actividad física, muchos tienen un mini gimnasio”, detalló.

Si bien esto ayuda, comprende que con la irregular campaña de la U algunos critiquen, pero apoya que siempre es momento para dar un espacio para calmar la mente entre tanta presión.

“Si mañana la U vuelve a los partidos y si gana dirán que fue bueno, si pierde dirán que fue malo, pero es para descongestionar la cabeza y limpiarla”, explicó en el concepto.