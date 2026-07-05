Los azules cerraron el primer semestre con victoria en Copa Chile, pero con controvertida decisión del entrenador que dio que hablar.

U de Chile cerró su primer semestre con un triunfo ante Santiago Wanderers, en Copa Chile, ganando con lo justo en Valparaíso. Pese a eso, la sensación en los hinchas no fue buena, ya que el equipo está lejos de la pelea por el título en Liga de Primera.

Sumado a la temprana eliminación de Copa de la Liga, el ciclo de Fernando Gago no ha sido de los mejores desde su llegada. Si bien es líder en Copa Chile, en Copa de la Liga están a 12 puntos del líder Colo Colo.

Eso, sumado a las críticas a jugadores como Lucas Assadi y Marcelo Díaz, hicieron que los hinchas pusieras el grito en el cielo. Es que se filtró la información de un “premio” del DT argentino a sus dirigos para la semana siguiente.

Gago golpea la mesa en U de Chile

Según supo RedGol, U de Chile tendrá cinco días libres tras el irregular primer semestre. Es decir, desde este lunes 6 hasta el viernes 10 de julio los jugadores no deberán ir a entrenar al CDA.

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“Gago lo encuentro un DT flojo wn, sus declaraciones son básicas, sus cambios no son pensando en virtudes y defectos, el equipo fisicamente esta acabado y bueno para los dias libres”, criticó la cuenta @AlejandroQTA__ , en X.

Por su parte, el DT aseguró tras el triunfo en Valparaíso que “era importante la victoria. Sabíamos que necesitábamos ganar para ponernos primeros y también para terminar bien estos días de descanso”.

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“Vamos a tratar de buscar el mejor plantel posible para lo que viene de la segunda parte de la temporada“, cerró, dejando en claro que buscarán tres refuerzos para el segundo semestre.