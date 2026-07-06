Tras una irregular temporada, el técnico de los azules decidió darle cinco días libre al plantel, algo que dejó con dudas a los hinchas.

Universidad de Chile dio por finalizado su irregular primer semestre, por lo que ahora disfrutan de unas pequeñas vacaciones que les entregó el cuerpo técnico de Fernando Gago.

Fue tras la victoria por 3-2 ante Santiago Wanderers por la fase de grupos de la Copa Chile 2026, que el plantel azul comenzó cinco días de descanso, para luego realizar una intertemporada.

En ese sentido, el técnico argentino destacó que necesitaba que sus jugadores se despejen y saquen la presión, para luego reforzar lo físico y demostrar si están preparados para una pelea por un esquivo título.

Por lo mismo, Redgol tanteó terreno con históricos del cuadro bullanguero, quienes dieron luz verde a la idea de Gago, dejando en claro que después se verán los frutos.

Fernando Gago realizará un intertemporada con la U en el CDA. Foto: Andrés Pina/Photosport

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Vaccia asegura que no son vacaciones: “Es volver con las pilas cargadas”

César Vaccia fue bicampeón con Universidad de Chile, por lo que es voz autorizada para hablar del momento actual de los azules, con unas criticadas vacaciones.

“No creo que sea una medida no pensada, seguramente el cuerpo técnico analizó el escenario del próximo partido y llegó a la conclusión de darle un descanso entre comillas, porque no es que se vayan al Caribe, no se van sin una pauta“, explicó Vaccia.

En ese sentido, apuesta que estas medidas llaman a descomprimir el ambiente en la interna, por lo que puede ser un respiro en la U: “Es discutible, pero, a veces, unos días, salir un poco, es mejor que entrenar sobre algunos temas”.

“Cuando vuelvan vamos a ver si es buena medida. Me da la impresión que sí, quebrar la rutina, ir con sus familias, estar más tranquilos es volver con las pilas cargadas para la próxima etapa. Más que entrenar es sacarlos del CDA para tener las mejores condiciones, cuando llegue el momento de los trabajos y después se vea plasmado en el campo de juego se dirá si fue una buena medida”, detalló.

La U venció a Santiago Wanderers por Copa Chile antes de salir de vacaciones. Foto: Manuel Lema/Photosport

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Marcos González: “Las pequeñas pausas no les harán mal en la U”

Uno que fue campeón de la Copa Sudamericana 2011 es Marcos González, quien cree que estos momentos tienen una planificación, pero que es importante para el cuidado de los jugadores.

“Habría que preguntar quién hizo la planificación si Gago o la U, hay situaciones difíciles de tomar cuando las cosas no se van dando en los resultados, pero hay situaciones por el descanso de los jugadores, han tenido varios partidos, son momentos necesarios ante el desgaste“, destaca.

“A veces son necesarias las pequeñas pausas entre tanto partido, no les hará mal, es para despejarse y al menos terminaron ganando que los deja más tranquilos para volver con las pilas puestas para un segundo semestre que viene muy cargado”, finalizó.