José Alburquenque publicó un video para los hinchas de Lota Schwager, luego de cerrar su préstamo y volver a los azules.

Universidad de Chile sigue logrando modificaciones en la ventana de invierno del mercado de fichajes 2026, donde aseguró el segundo nombre para el equipo en el segundo semestre.

Se trata del portero José Alburquenque, quien estuvo a penas unos meses a préstamo en Lota Schwager en la Segunda División Profesional, pero que fue pedido de regreso por la U.

En ese sentido, el joven meta que no logró debutar en el plantel minero, ahora viene por un desafío mayor, porque será el tercer arquero de los azules que lideran Fernando Gago.

El portero formado en la U vuelve para ser el tercer meta del equipo de Fernando Gago.

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José Alburquenque regresa a U de Chile

José Alburquenque confirmó su regreso como refuerzo de Universidad de Chile para la segunda parte de la temporada 2026, por lo mismo se despidió de la gente de Lota con un emotivo video.

“Quería despedirme de esta gran institución, desde el día uno me sentí acompañado de todo el quipo, del cuerpo técnico y me voy contento con mucha experiencia le deseo lo mejor al club, que van a venir los triunfos y que la hinchada siempre va a estar”, explicó el meta.

En ese sentido, aludió a los hinchas que querían verlo en acción en su cuadro minero: “También agradecer a ellos que nos siguieron a todos lados, les agradezco a todos y vamos los mineros”.

Ahora se espera que desde el sábado entrene bajo las órdenes de Fernando Gago, con el grupo de arqueros, teniendo en cuenta que Ignacio Sáez tiene todo listo para salir a préstamo en Deportes La Serena.

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