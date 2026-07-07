Promesa de U de Chile deja el Chuncho a pocos meses de su polémico debut, sin más minutos

El joven arquero formado en la U y de proyección en el Chuncho deja el club para partir a buscar minutos en calidad de préstamo. Sáez parte al norte pocos meses después del polémico y único duelo hasta ahora con los azules.

Universidad de Chile tiene movimientos de cara al segundo semestre del año. Los azules ya incorporaron al joven delantero argentino, Gonzalo Reyna, pero el cuadro dirigido por Fernando Gago también ve una salida en el arco: la promesa, Ignacio Sáez.

El meta de 20 años y 1,81 metros de altura parte a préstamo a Deportes La Serena, justo unos meses después de su polémico debut con azules.

Sáez había vuelto tras ser cedido a Deportes Recoleta y Deportes Concepción. Regresó a la U como tercer arquero este 2026, pero tanto el golero como la directiva esperaban más minutos en la cancha.

ver también Fernando Gago golpea la mesa en U de Chile: corta a un arquero para su estreno

La polémica, la salida de Sáez y el regreso de Alburquenque

De hecho, esa fue gran polémica: Sáez debutó en el Chuncho como titular en el estreno de la U por la Copa de la Liga, frente a Deportes La Serena, pese a que estaba Cristopher Toselli. Peor aún, los rumores apuntaron a que la decisión técnica del interino Jhon Valladares fue presionada por Azul Azul debido a un acuerdo previo con Francisco Meneghini.

Sáez no sumó más minutos después de su polémico debut como azul en la Copa de la Liga y parte a Deportes La Serena en calidad de préstamo.

Justo a la llegada de Gago, el DT se desmarcó inmediatamente de la polémica y Sáez quedó relegado sin más opciones, víctima de la situación y perdiendo todo el terreno ganado.

Así las cosas, y como ya se había adelantado, el juvenil azul José Tomás Alburquenque pasa a ser el tercer arquero de Universidad de Chile de cara al segundo semestre.

ver también Desde la Segunda División: el “refuerzo” que llega a U de Chile por petición de Fernando Gago

El golero de 18 años estaba a préstamo en Lota Schwager, pero no vio minutos en la Segunda División y regresa a los azules para emergencia de Gabriel Castellón y Cristopher Toselli.

Resumen: