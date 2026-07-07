Edmundo Valladares adelantó que gestiona una fiesta por todo lo alto por los 35 años de la Copa Libertadores, con la presencia estelar de Mirko Yozic.

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El 5 de junio de 1991, Colo Colo derrotó por 3-0 a Olimpia en la revancha de la final y se coronó campeón de la Copa Libertadores. Fue hace 35 años y en el Cacique esperan por una fiesta por todo lo alto, como se merece el mayor logro del fútbol chileno a nivel de clubes.

Y el mismo histórico deté de Colo Colo, Mirko Tozic, quien anunció desde Croacia que vendrá a Chile para ser parte de los festejos.

“Quiero agradecer por la invitación porque nos vamos a ver a inicios de septiembre de este año“, dijo hace unas semanas el ex entrenador, hoy de 86 años.

En medio del duelo de los albos contra Deportes Recoleta por Copa Chile, el presidente del Club Social y Deportivo Colo Colo, Edmundo Valladares, dio detalles de lo que será la celebración y la presencia de Yozic.

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Colo Colo y 35 años de la Copa Libertadores: fiesta para Mirko Yozic

“Hemos hecho una solicitud formal a Blanco y Negro para que podamos usar nuestro estadio para poder hacer una gran fiesta para los socios e hinchas, como se merece Mirko. Él va a estar acá en septiembre con su familia y esperamos hacer un gran evento, como amerita el técnico más importante en la historia de nuestro club“, dijo Valladares.

Agregó que “esperamos hacer algo de lo que todos podamos ser parte y que sea un gran hito. Esperamos hacerlo acá en nuestra casa, es con lo que soñamos. Es una idea que tenemos, y homenajearlo a él y a Colo Colo 91“.

“También estamos trabajando en otras actividades para acercar otras instancias con Mirko, Colo Colo 91 y la historia grande de este club”, complementó.

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Valladares sentencia que “Esperamos la respuesta para avanzar, es un hito importante para toda la institución, esperamos pronto entregar novedades y que todos seamos seamos parte, que sea inolvidable, partiendo los primeros 100 años del club con una fiesta como se merece Colo Colo”.

Resumen:

-5 de junio de 1991: Colo Colo derrotó 3-0 a Olimpia en la Copa Libertadores.

-Mirko Tozic: el ex entrenador de 86 años visitará Chile a inicios de septiembre.

-Edmundo Valladares: solicitó formalmente usar el estadio para homenajear a Colo Colo 91.