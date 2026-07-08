Empiezan los cuartos de final del Mundial 2026 y 20 jugadores deben tener especial cuidado: están a una tarjeta amarilla de la suspensión.

No queremos que termine, pero el Mundial 2026 entra en sus últimos días. Solo ocho selecciones quedan vivas en la Copa del Mundo, que desde el jueves 9 de julio comenzará a vivir los cuartos de final.

La acción partirá con Francia vs Marruecos. Después, veremos España vs Bélgica el viernes. Noruega vs Inglaterra con Argentina vs Suiza cerrarán la fase de los ocho mejores el sábado.

Y para esta ronda, hay varios jugadores que deben cuidarse de un tema importante: las tarjetas amarillas. Un número importante está en peligro de ser suspendido y perderse las semifinales de la competencia.

Si son amonestados este fin de semana, jugadores como Michael Olise (Francia), Jude Bellingham (Inglaterra), Declan Rice (Inglaterra) o Gonzalo Montiel (Argentina) se perderán las eventuales semis.

Michael Olise jugará al límite en Francia | Getty Images

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Los jugadores que pueden perderse semifinales del Mundial 2026 por amarillas

Francia vs Marruecos

Kouadio Koné (Francia)

Michael Olise (Francia)

Bradley Barcola (Francia)

Issa Diop (Marruecos)

Achraf Hakimi (Marruecos)

Anas Halhal (Marruecos)

Bilal El Khannouss (Marruecos)

Azzedine Ounahi (Marruecos)

España vs Bélgica

Ferran Torres (España)

Brandon Mechele (Bélgica)

Noruega vs Inglaterra

Antonio Nusa (Noruega)

Matt O’Riley (Dinamarca)

Odeluga O’Reilly (Inglaterra)

Marc Gehi (Inglaterra)

Jude Bellingham (Inglaterra)

Declan Rice (Inglaterra)

Argentina vs Suiza