No queremos que termine, pero el Mundial 2026 entra en sus últimos días. Solo ocho selecciones quedan vivas en la Copa del Mundo, que desde el jueves 9 de julio comenzará a vivir los cuartos de final.
La acción partirá con Francia vs Marruecos. Después, veremos España vs Bélgica el viernes. Noruega vs Inglaterra con Argentina vs Suiza cerrarán la fase de los ocho mejores el sábado.
Y para esta ronda, hay varios jugadores que deben cuidarse de un tema importante: las tarjetas amarillas. Un número importante está en peligro de ser suspendido y perderse las semifinales de la competencia.
Si son amonestados este fin de semana, jugadores como Michael Olise (Francia), Jude Bellingham (Inglaterra), Declan Rice (Inglaterra) o Gonzalo Montiel (Argentina) se perderán las eventuales semis.
Michael Olise jugará al límite en Francia | Getty Images
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Los jugadores que pueden perderse semifinales del Mundial 2026 por amarillas
Francia vs Marruecos
- Kouadio Koné (Francia)
- Michael Olise (Francia)
- Bradley Barcola (Francia)
- Issa Diop (Marruecos)
- Achraf Hakimi (Marruecos)
- Anas Halhal (Marruecos)
- Bilal El Khannouss (Marruecos)
- Azzedine Ounahi (Marruecos)
España vs Bélgica
- Ferran Torres (España)
- Brandon Mechele (Bélgica)
Noruega vs Inglaterra
- Antonio Nusa (Noruega)
- Matt O’Riley (Dinamarca)
- Odeluga O’Reilly (Inglaterra)
- Marc Gehi (Inglaterra)
- Jude Bellingham (Inglaterra)
- Declan Rice (Inglaterra)
Argentina vs Suiza
- Gonzalo Montiel (Argentina)
- Miro Muheim (Suiza)
- Granit Xhaka (Suiza)
- Denis Zakaria (Suiza)