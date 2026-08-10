Los futbolistas chilenos fueron elegidos como las figuras de los respectivos partidos de Flamengo e Inter de Porto Alegre este fin de semana.

El último fin de semana en el fútbol brasileño tuvo como protagonistas estelares a dos jugadores chilenos. Uno con más tiempo en ese país como el volante Erick Pulgar y otro que recién aterrizó como el central Guillermo Maripán.

En el marco de la jornada 22 del torneo en ese país, los nacionales fueron fundamentales en los resultados de sus equipos. El antofagastino en el triunfo de Flamengo a Vitória por 2-0 con un auténtico golazo. El ex UC sostuvo el empate sin goles de Inter de Porto Alegre en su visita al Palmeiras.

Por estos desempeños desde la organización del Brasileirão escogieron tanto a Pulgar como Maripán como las figuras de sus respectivos partidos, quienes recibieron un reconocimiento dentro de la cancha y destacados en las redes sociales.

Pulgar y Maripán reciben reconocimiento en Brasil

De los dos chilenos que fueron premiados, el que tuvo un impacto inmediato fue el otrora defensor del Torino, que desde su llegada al Colorado Gaúcho se convirtió en titular inamovible en la última línea. Es más, jugó los seis encuentros que disputó tras llegar al país.

En cuanto a la estadística, Guillermo Maripán suma en su periplo por Brasil un total de 518 minutos en seis juegos, cuatro por liga y dos por Copa, donde sólo recibió una tarjeta amarilla, en un equipo como Internacional que pelea por no descender.

Al frente está Erick Pulgar, hace rato figura en el Flamengo quien llegó a su tercer gol en la actual temporada, y que volvió a ser titular luego de superar una importante lesión en su hombro derecho. Más encima, tiene ofertas desde Medio Oriente para salir. Una completa locura.

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En síntesis