Más de 1,2 millones de visualizaciones: Golazo de Erick Pulgar da vuelta al mundo y suma elogios hasta de rivales

El volante nacional marcó ante Vitoria y pone al Flamengo a la caza del Palmeiras en la lucha por el Brasileirao.

Erick Pulgar se transformó en genio y figura en el triunfo de Flamengo ante Vitoria. El seleccionado nacional marcó golazo de media distancia y abrió el marcador en el Estadio Maracaná para seguir en la lucha por el Brasileirao.

El Fla entró a la cancha a nueve unidades del Verdao. Por lo mismo, no había margen de error para acercarse en la punta de la tabla.

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Lo que entendió Pulgar de inmediato jugando un partido perfecto en el histórico estadio. Lo que se reflejó en el golazo que marcó al minuto 14. Tras una larga posesión, el nacido en Antofagasta recibió el balón y encaró al arco rival.

Con potente remate superó a Lucas Williams y desató los festejos en el Fla. “Es solo entrenamiento. Analizamos al equipo contrario y ellos dejan mucho espacio fuera del área y fue lo que ocupamos para definir. Se lo dedicó a mi amigo Luis y a mis otros amigos que vinieron de Chile”, contó Erick sobre su secreto para marcar solo golazos.

Anotación que en instantes llegó a tener 1,2 millones de visualizaciones. A tal punto que hasta en Italia destacaron al ex U Católica. “Pulgar brilla con el Flamengo: el exjugador del Bolonia y la Fiorentina marca un golazo”, indicó la Gazzetta Dello Sport por el gran momento que vive el chileno en Brasil.

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A tal punto que hasta el DT de Vitoria reconoció el golazo de Pulgar. “Otra vez nos hizo un gol. Este fue más bonito que el otro”, reconoció Jair Ventura por el gran rendimiento del chile y que este domingo contó con la especial visita de Nicolás Córdova para convencerlo de volver a la Roja.

¿Cuándo vuelve a jugar Flamengo?

Ahora Flamengo de Erick Pulgar da vuelta la página y se enfoca en el gran objetivo de la temporada: la Copa Libertadores. Este miércoles 12 de agosto visita a Cruzeiro por la ida de los octavos de final. Tras ello, vuelve a jugar por el Brasileirao ante Mirassol el 16/8 en una semana clave para el Mengao.