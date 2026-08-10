El por ahora DT de la Roja se movió junto al gerente de selecciones para asegurar a uno de los líderes del próximo proceso mundialista.

Mientras aún no hay novedades del nuevo entrenador de la selección de Chile rumbo al proceso 2030, sí hay movimientos en cuanto a jugadores. Por ahora Nicolás Córdova sigue al mando y arma la Roja del futuro.

Es ahí donde el criticado entrenador interino tomó sus maletas y viajó hasta Brasil para traer de vuelta a uno de los mejores chilenos del momento. Junto al gerente de selecciones, Felipe Correa, se juegan su última carta.

“En La Roja buscan el retorno de Erick Pulgar para encabezar el proceso eliminatorio rumbo a la Copa del Mundo 2030″, reveló de entrada José Fernández, periodista chileno en Brasil.

La movida de Córdova para el regreso de Pulgar a Chile

Nicolás Córdova piensa en Erick Pulgar para el futuro de la selección chilena. El volante del Flamengo se ha restado de las últimas convocatorias acusando razones personales, por lo que hace rato no juega por la Roja.

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“Nicolás Córdova y Felipe Correa estuvieron en Maracanã, donde hablaron con el jugador para hacerle entender su importancia para lo que se viene por delante”, informó la citada fuente.

Pulgar viene de anotar un golazo por el Mengao en el Brasileirao y poco a poco retoma su gran nivel por el que es conocido en dicha liga. Con 32 años, en la Roja lo ven como un pilar y líder de cara al nuevo proceso 2030.

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Ahora el antofagastino tendrá la última palabra, aunque es un hecho que Nicolás Córdova lo quiere sí o sí en Chile. Eso sí, tras las elecciones de la ANFP habrá nuevo DT, por lo que habrá que volver a revisar el caso de Erick Pulgar.