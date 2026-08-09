Dirigentes del Inter de Porto Alegre desechan la opción de sumar al tocopillano como refuerzo, lo que lo deja en el aire.

Alexis Sánchez está en un nube de interrogantes para su futuro en el fútbol, donde tras la salida del Sevilla todavía no encuentra equipo para continuar su carrera en el mercado de fichajes.

Cuando se aproxima el inicio de las ligas en Europa, demás en Sudamérica ya se juegan instancias decisivas en la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, el tocopillano está lejos de aclarar su camino.

Pero ahora fue desde Brasil que le tiran un balde de agua fría, porque desde Internacional de Porto Alegre echan por tierra la opción de sumar al chileno como refuerzo.

Alexis se está quedando sin chances en el mercado.

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Alexis se mantiene sin club

Así lo detalla la información de AS Chile, quienes entregaron la información del futuro de Alexis Sánchez, que, con el correr de los días, se ve cada vez más complejo.

En ese sentido, revelaron la decisión final del Internacional de Porto Alegre, uno que parecía el club más próximo para el gran goleado chileno, que ha quedado descartado.

“Es cierto que lo ofrecieron, tal como nos ofrecen a muchísimos jugadores, él es un jugadorazo, pasó por grandes equipos y tiene una carrera destacada, pero al día de hoy ya no está entre las opciones para reforzarnos“, explica un dirigente de ese cuadro.

Otro directivo fue aún más enfático, cerrando la puerta para siempre al tocopillano: “No es el tipo de jugador que estamos buscando en estos momentos“.