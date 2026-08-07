El tocopillano tendría una gran oportunidad para quedarse en el viejo continente.

El futuro de Alexis Sánchez sigue siendo incierto. La única certeza, es que quiere seguir en Europa y un grande de ese lugar desea tenerlo entre sus filas para jugar Champions League.

El tocopillano no tuvo una buena temporada en Sevilla y no le renovaron contrato. Si bien sonó en Universidad de Chile, el mismo delantero de 37 años descartó de plano la alternativa de regresar al país. No se quiere mover del viejo continente.

El grande que mira a Alexis Sánchez

Pese a que Fenerbahce está en el lado asiático de Estambul, es uno de los clubes importantes del fútbol europeo y juega las competiciones de la UEFA. En el presente, están disputando las fases previas de la Champions League.

El equipo turco cuenta con un verdadero equipazo, pero no se conforman y habrían puesto sus ojos en Alexis Sánchez según indica ESPN. Esta sería una muy buena opción para el formado en Cobreloa, ya que le permitiría jugar nuevamente la “orejona”.

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Si se concreta el arribo de Sánchez, Fenerbahce armaría un verdadero “dream team” para esta temporada. Dirigidos por İsmail Kartal, cuentan en sus filas incluso con un campeón del mundo como N’Golo Kante.

Entre las grandes figuras que tiene el equipo turco, se encuentra Ederson, Nathan Aké, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Mattéo Guendouzi, Marco Asensio, Mason Greenwood y Anderson Talisca, entre otros. Tienen nivel para dar pelea en la UEFA Champions League.

N’Golo Kante lidera al poderoso Fenerbahce. Imagen: Getty

Por ahora las negociaciones con Alexis Sánchez estarían en un periodo inicial, pero de solo imagirnar al tocopillano con semejantes estrellas hacen ilusionarse a sus fanáticos. Podría ser su último baile en Europa jugando en un grande y en el torneo de clubes más importante del planeta. Nada mal.