El presidente de Cruzados SADP dejó clarísimo que es muy complejo que el plantel dirigido por Daniel Garnero tenga una incorporación y, de paso, aseguró que su deseo es ver a la UC en la final internacional.

Luego del período de Juan Tagle como presidente de Cruzados SADP, fue Matías Claro quien tomó el mando de la concesionaria que controla el destino del club de fútbol de la Universidad Católica. Los Cruzados tienen un desafío internacional a la vuelta de la esquina.

Pero antes del juego de ida contra Estudiantes de La Plata en la Copa Libertadores, el equipo adiestrado por Daniel Garnero debe recibir a Cobresal en la fecha 18 de la Liga de Primera 2026. A pesar de las peticiones del entrenador, el plantel que lidera todavía no tiene ningún refuerzo.

Más allá de la seria lesión que sufrió Clemente Montes. Y de que la institución se ganó un lugar entre las 16 mejores de América, las incorporaciones brillan por su ausencia. En una entrevista con el diario El Mercurio, Claro aseguró que será difícil ver un nuevo jugador en la precordillera.

Matías Claro ha tenido muy pocas apariciones públicas desde que lidera Cruzados SADP. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

“Veremos la posibilidad hasta el último minuto, pero claramente es bastante difícil”, manifestó el timonel de Cruzados. Es más, hasta la contratación de Vozinha en Colo Colo fue un tema que le pusieron sobre la mesa. No lo evadió, aunque puso a cada club en su lugar.

Matías Claro respondió que “cada club tiene sus realidades. Tenían una necesidad imperiosa de traer un arquero por la lesión de su arquero titular, independiente de que su portero juvenil ha tenido un muy buen desempeño. Pero probablemente necesitaban tener un arquero más en su plantel. Es interesante la apuesta que hicieron, veremos cómo se desempeña”.

Incluso las graves lesiones de Tomás Asta-Buruaga y Diego Valencia le quitaron alternativas a Garnero. “Se armó un plantel con más de un jugador por posición, porque uno sabe que puede haber lesiones. Y son oportunidades para que los jugadores de la cantera tengan minutos de juego y puedan crecer. Queremos ser un club formador y ganar títulos, es la combinación que creemos que funciona”, dijo Matías Claro.

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Matías Claro pone la vara altísima a la Católica sin refuerzos en la Libertadores

Además de dar casi por hecho que la Católica no tendrá refuerzos para el segundo semestre, Matías Claro habló del gran sueño que tiene en la Copa Libertadores. Aunque no especificó para cuándo, trazó un objetivo muy ambicioso.

Quizá demasiado. “En la copa tenemos mucha ilusión y ambición de seguir avanzando. Soñamos con llegar a una final. Tenemos fe de que podemos superar a Estudiantes de La Plata. Y si no, competir hasta el final. En el Campeonato Nacional, mientras matemáticamente sea posible, vamos a seguir luchando”, aseguró Claro.

“Los recursos de la Copa Libertadores, esos 3 millones de dólares y también las recaudaciones esperadas, están incluidos en el presupuesto de principios de año. Algunos de los premios por bono deportivo también fueron incluidos. Uno corre algún riesgo diciendo ‘vamos a ganar una cierta cantidad de partidos’. Obviamente se generaron ingresos extra por la clasificación a octavos de final, pero lo que cuesta comunicar es que esos recursos no son absolutamente líquidos para reinvertir en el plantel”, manifestó Matías Claro.

Matías Claro le regaló una pelota a Sebastián Arancibia por su primer gol profesional. El lateral derecho no estará vs Estudiantes por una lesión. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Prosiguió con los detalles por esas ganancias. “De lo que ha generado la Copa Libertadores, ha quedado entre 800 mil y un millón de dólares. Recalco: los dineros que dejó la primera fase estaban considerados cuando se configuró el plantel original, que obviamente está pensado para todo el año. Con los recursos extra estamos tratando de buscar algún jugador para potenciar el equipo. No lo hemos encontrado. Debe ser alguien consolidado”, sentenció Matías Claro.

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