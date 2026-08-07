El DT que tenía Palestino cuando sacó de competencia a Universidad de Chile de la Copa Sudamericana confirmó su retorno al Campanil e hizo referencia a un clásico contra los lilas jugado el año pasado para evitar cualquier frase ruidosa.

Si la temporada 2026 de la Universidad de Concepción comenzó en la primera división del fútbol chileno, un gran mérito en eso tuvo Cristian Muñoz. La Nona fue el director técnico que condujo al equipo de regreso hacia la élite del balompié criollo.

Pero por esas cosas que tiene el fútbol, no llegó a un acuerdo para renovar su contrato en el Campanil. Y emigró rumbo a Palestino, cuadro donde duró muy poco. Aunque ahí logró darle un golpe casi letal a la U de Chile de Francisco Meneghini.

El Tino venció por 2-1 al Romántico Viajero en la Copa Sudamericana y eso dejó prácticamente sentenciado el ciclo de Paqui, quien después de apenas siete partidos oficiales, seis por liga y ese copero ante los árabes, fue cesado el 11 de marzo de este año.

Universidad de Concepción ascendió a la máxima categoría en 2025. (Marco Vázquez | Photosport).

La Nona Muñoz firmó su regreso a la UdeC, donde recordó las fuertes críticas que recibió a raíz de una declaración que lanzó tras un clásico ante Deportes Concepción, justamente el rival que tendrá en su redebut. “Dimos una clase de fútbol”, lanzó el DT tras el 4-1 ante los lilas de 24 de agosto de 2025.

Por cierto, en su presentación salió nuevamente ese tema. “No nombremos más eso. Me reventaron todo el año. Dejémoslo ahí nomas. Vamos a jugar. Y si se puede jugar bien, lo vamos a hacer”, manifestó el otrora volante ofensivo del Romántico Viajero.

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Nona Muñoz detecta una gran dificultad para Universidad de Concepción el resto de 2026

El ‘nuevo’ director técnico de Universidad de Concepción para afrontar lo que falta de 2026 sabe que el Ester Roa Rebolledo será un rival más. “Hay una condicionante muy grande, que es la cancha. Sí se va a afectar el juego”, aseguró Cristian La Nona Muñoz.

“Enfrentaremos un partido de detalles y minimizaremos los riesgos. Hay que adaptarse al desafío que viene. Será lindo. Todos sabemos lo que es un clásico y el momento del rival. Son partidos especiales que te entrega el destino. Todos sabemos lo que es este partido. Es un desafío”, aseguró Muñoz.

Así celebró La Nona Muñoz el triunfo de Palestino vs Colo Colo en el Monumental. (Diego Martin/Photosport).

Y prosiguió sobre este duelo ante el equipo adiestrado por Fernando Díaz. “Vamos a enfrentar a un equipo que venía muy complicado hace unos meses y que hoy pasa un buen momento con una racha positiva. Los partidos hay que disputarlos. Tengo confianza plena que en estos cuatro días de entrenamiento podamos ordenar la forma y el sistema para competir”, aseguró La Nona Muñoz.

Por cierto, La Nona también se refirió al sentir que le provoca su regreso. “Estoy feliz por volver a la institución. El año pasado vivimos momentos muy lindos y por diferentes motivos el destino nos separó. El tiempo siempre nos va ayudando y hoy tenemos la posibilidad de volver a trabajar juntos para encaminar al equipo”, manifestó.

“Siento una energía muy positiva desde el día que llegué y hay que seguir con la construcción”, cerró La Nona Muñoz, quien tendrá un derbi regional como desafío para el reestreno. Como para pensar positivo.

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