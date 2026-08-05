Héctor Muñoz, alcalde de Concepción, confirmó que el césped del Ester Roa Rebolledo no está para recibir fútbol este fin de semana.

La cancha del Estadio Ester Roa de Concepción fue tema de debate el pasado fin de semana para el partido entre Deportes Concepción y Universidad Católica. El césped sufrió bastante por las lluvias y por lo mismo la calidad de fútbol que se vio el domingo no fue el de los mejores.

Para más remate, el recinto debe recibir fútbol en unos días más, cuando Deportes Concepción enfrente a Universidad de Concepción en el clásico de la zona este domingo 9 de agosto a las 12:30 horas.

Sin embargo, el desarrollo de este partido podría estar todavía en veremos. Así lo dejó en claro Héctor Muñoz, alcalde de Concepción, quien avisó que la cancha del Ester Roa no está en condiciones para recibir el duelo entre el León de Collao y el Campanil.

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Alertan por el estado de la cancha del Estadio Ester Roa

El edil de la zona declaró que “nosotros queremos que los tres equipos de Concepción jueguen en el estadio Ester Roa, pero ya lo dijimos a inicio de año, la cancha no está en condiciones para soportar tantos partidos”.

“Lo vimos en el partido de la Universidad Católica, la cancha quedó en mal estado, por lo tanto, la estamos recuperando para el duelo del día domingo entre Deportes Concepción y Universidad Concepción”, agregó.

La cancha del Ester Roa Rebolledo ha sufrido por las lluvias en Concepción. | Foto: Photosport.

En ese sentido, Muñoz sostuvo que “esperemos recuperarla, no es seguro, pero se están haciendo todos los esfuerzos. Por eso, partidos previos no se pueden jugar por las condiciones de la cancha, eso nos han dicho los expertos”.

“No queremos nuevamente recibir críticas porque la cancha estuvo en mal estado, como Universidad Católica, pero eso se está trabajando. Teníamos que renovar el césped, lo postergamos un año por el ascenso de ambos equipos a Primera División, y estamos haciendo todos los esfuerzos con nuestros equipos técnicos para que la cancha esté en condiciones”, concluyó.

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En síntesis