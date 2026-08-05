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Universidad de Chile

Los detalles del Superclásico con visitantes: U de Chile vendrá entradas a Colo Colo

Se afinan las decisiones para el gran choque del próximo 23 de agosto, que contará con 45 mil personas y 800 de ellas serán de los albos.

Por Cristián Fajardo C.

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El 23 de agosto la U recibirá a Colo Colo en el Estadio Nacional.
© PEPE ALVUJAJAR/PHOTOSPORTEl 23 de agosto la U recibirá a Colo Colo en el Estadio Nacional.

Para el 23 de agosto está programado el Superclásico de la segunda rueda de la Liga de Primera 2026, donde Universidad de Chile debe recibir a Colo Colo en el Estadio Nacional.

Tal como acordaron ante las autoridades, este choque marcará el regreso de los hinchas visitantes a los grandes eventos del fútbol chileno, por lo que ya se conocen algunas definiciones.

En ese sentido aseguran que ya está confirmada la cantidad de entradas que los azules darán a sus pares albos, en algo que puede traer una polémica con 45 mil fanáticos en Ñuñoa.

Los hinchas de Colo Colo podrán decir presente en el Superclásico en el Estadio Nacional. Foto: Pepe Alvujar/Photosport

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800 entradas para Colo Colo en el Superclásico

Fue el periodista Fernando Tapia, quien en el programa “Pauta de Juego”, entregó detalles del Superclásico donde la U debe recibir a Colo Colo, con los hinchas visitantes confirmados.

Tengo una información relevante (…) El próximo 23 de agosto juegan Universidad de Chile y Colo Colo el Superclásico. Ese es el partido en el que se vuelve a permitir hinchada visitante“, comenzó su explicación.

“Me llega de muy buena fuente, que señala que ya hay un acuerdo con la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana: aforo de 45.000 espectadores“, profundizó.

En ese sentido, además, dejó en claro que serán “800 personas de Colo Colo en la Tribuna Pacífico Norte. En este partido va a debutar un nuevo sistema de reconocimiento facial, que Azul Azul ha adquirido con una empresa brasileña”.

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