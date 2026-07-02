El Multicampeón con Colo Colo recordó uno de los títulos más míticos en la historia del Cacique, ese que los coronó de la mano de Claudio Borghi en el Apertura 2006.

Hoy 2 de julio del 2026 se conmemoran 20 años de una de las finales más apasionantes en la historia del fútbol chileno. En aquel lejano 2 de julio del 2006 Colo Colo y Universidad de Chile se vieron las caras para definir al campeón del Apertura, en una definición que marcaría para la siempre la historia de los albos.

Con un equipo plagado de estrellas, el Cacique de la mano de Claudio Borghi bajó desde el cielo su estrella 24 ante el rival de toda la vida. Fue en el Estadio Nacional y en una definición de infarto desde el punto penal, donde los albos lograron coronar un semestre que fue perfecto.

Uno que vivió en carne propia esa campaña y esa final fue Luis Mena, quien en charla con RedGol entregó la clave para haber podido gritado campeón hace 20 años. Y claro, para el multicampeón, el tener a Claudio Bravo bajo los tres palos fue lo que marcó todas las diferencias.

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Luis Mena recuerda el “Campeón en tu cara” de Colo Colo ante la U

El ex defensor afirmó a nuestro sitio que “sabíamos que era un partido que la gente siempre estuvo esperando, un partido que generaba mucho morbo también, pero que a la larga sabíamos y teníamos mucha confianza en que lo podíamos ganar. Enfrentábamos a una muy buena Universidad de Chile, encabezada por Marcelo Salas, un duro rival”.

“Veníamos con una cuota de tranquilidad porque habíamos ganado el primer partido, pero la U nos lo da vuelta. Nos tuvo contra las cuerdas en algún momento. Ellos salieron a jugar porque sabían que no tenían nada que perder, entonces también fue pasando el tiempo, el nerviosismo. Nos hicieron el 1-0 y obviamente que tratamos de defendernos con dientes y uñas”, agregó.

Claudio Bravo fue uno de los grandes héroes de Colo Colo en esa final de Apertura 2006. | Foto: Photosport.

En ese sentido, Mena recordó que “fue un momento muy duro porque de repente también uno dentro de la cancha se de cuenta de que las cosas no están funcionando. El rival también está y está mucho mejor que tú. Te vas frustrando. Y llegamos a esa tanda de definición de penales que a la larga nos dio el título, sabiendo que teníamos a un monstruo en el arco como Claudio (Bravo) que en algún momento nos iba a dar la mano”.

Colo Colo pudo gritar campeón después de una angustiante definición a penales. | Foto: Photosport.

Sobre la definición desde los doce pasos, el multicampeón señaló que “vi todos esos penales. Estábamos confiados. Sabíamos que Claudio en algún momento iba a dar esa esa cuota de ventaja para nosotros. Sabíamos que también teníamos buenos pateadores de penales, un gran equipo”.

“Muchos de ellos fueron la base de la generación dorada que tuvimos a nivel de selección, jugadores que después deslumbraron en Europa y jugaron a gran nivel por muchos años. Dejaron el nombre de Chile bien puesto en todos los lugares. Pude jugar con el mejor Matías Fernández de la historia. Estaba también Jorge Valdivia, Humberto Suazo, el mismo Claudio Bravo. Era un equipazo”, añadió.

Para cerrar, Mena reveló que “yo siempre digo que, y es la bronca que me quedó, que ese equipo, por la calidad de jugadores que tenía y por la calidad de personas que había dentro de ese grupo, de ese cuerpo técnico, debería haber quedado en la historia internacional de Colo Colo también. Lamentablemente no pudimos lograr la Copa Sudamericana, que la tuvimos ahí, a un paso de poder conseguirla para las vitrinas del club”.

En síntesis