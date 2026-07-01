“Hasta los perros tiramos”: Iván Zamorano revive la Copa Libertadores de Colo Colo en pleno Mundial

El histórico capitán de la selección bromeó con la campaña de los albos y recordó el episodio con Boca Juniors.

Iván Zamorano ha destacado en los últimos días por su participación en el Mundial. El ahora comentarista deportivo saca la cara por Chile y transmite los partidos por la señal de Telemundo, ubicándose como uno de los especialistas en el panel internacional.

Pero ahora el nacido en Maipú sorprendió con un particular recuerdo del club de sus amores y la Copa Libertadores. Todo comenzó cuando Zamorano, fue confirmado en el ‘From Roots to Soul’ de Conmebol.

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El histórico capitán de la Roja asistió como invitado estelar al museo y galería que diseño el máximo organismo del continente en pleno Miami. Por lo que “Bam Bam” compartió con hinchas y prensa. Incluso tuvo la chance de fotografiarse con los trofeos que están en exhibición.

Zamorano de inmediato se posó sobre la Copa Libertadores y buscó la placa de Colo Colo campeón en 1991. “Quiero que se vea”, indicó al momento de posar ante los fotógrafos.

“Está se la ganamos a Olimpia”, bromeó con los colegas de la prensa. “También jugamos con Boca”, indicó Zamorano en el registro de Kenotrotamundos Skechers Fútbol. Es que como buen hincha del Cacique aún recuerda dicha campaña liderada por Mirko Jozic.

El curioso recuerdo de Iván Zamorano de la Copa Libertadores 1991

Pero lo más llamativo fue que uno de los estelares de la prensa, aprovechó la instancia para recordar esa llave con Boca Juniors.

Lo que para Zamorano tuvo un particular recuerdo. “Con Boca fue… uf. Hasta los perros le tiramos jajá”, sentenció el ex delantero del Cacique y Real Madrid. Momento que hizo referencia al altercado en la semifinal con los xeneizes.

Es que cuando se vieron superados por Colo Colo, buscaron de todas las formas entorpecer el desarrollo del partido en el Estadio Monumental. Incidentes que fueron enmarcados por el perro Ron que terminó mordiendo a Carlos Navarro Montoya.

Momento que con el paso de los años el propio portero trasandino recordó ya como una anécdota más del fútbol. “Me causa gracia que hasta visiten la tumba del perro Ron, forma parte del folclor del fútbol. Después volví a jugar contra Colo Colo y lo único que recibí fue respeto y afecto, y eso también lo tengo que reconocer”, confesó en conversación con Redgol.