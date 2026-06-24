El histórico delantero analizó el complicado presente de la Selección Chilena y apuntó a las razones del declive tras la Generación Dorada.

La Selección Chilena atraviesa uno de los momentos más complejos de su historia reciente. Luego de conseguir la clasificación a dos Mundiales consecutivos y conquistar dos Copas América, la Roja no ha logrado volver a una cita planetaria, quedando fuera de las últimas tres ediciones.

Ante este escenario, Iván Zamorano, uno de los máximos referentes históricos de la selección, en conversación con Flashcore analizó el presente del equipo nacional y el trabajo que se debe realizar pensando en el futuro.

El duro momento de la Selección Chilena

Al ser consultado sobre el duro momento que vive la Roja y la proyección de la escuadra para el futuro, el exjugador del Real Madrid señaló que la Selección está en un periodo de “transición y reestructuración”.

“Y eso nos ha costado mucho. Sobre todo después de aquella “Generación Dorada” de grandes jugadores que tuvimos, como Claudio Bravo, Medel, Vidal, Alexis Sánchez, Vargas, Beausejour, Aránguiz, Valdivia…”.

“Tuvimos una cantidad enorme de futbolistas fantásticos, pero, de alguna manera, creo que nos acomodamos, pusimos demasiada atención en el éxito de ellos y descuidamos el tema de la formación, de lo que venía detrás en las categorías inferiores”, comentó a Flashcore.

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Agregando que ha sido un proceso difícil. “Hoy estamos en plena reestructuración y nos está costando mucho encontrar el equipo ideal. Es muy duro ver que se juega un Mundial y Chile no está presente, ya son tres Mundiales consecutivos fuera”.

“Así que, hoy por hoy, lo principal es tomar decisiones que tienen que ver, primero, con la elección del técnico. Saber quién será el entrenador definitivo de la selección para planificar, estructurar y hacer un cambio radical en lo que viene más adelante“, explicó Bambam.