El Pitbull llenó de elogios a don Elías y reconoció sin problemas que él fue el mejor, a pesar de no haberlo visto jugar. De paso festinó con jugar juntos.

Gary Medel es uno de los grandes del fútbol nacional que le dio dos Copa América a la selección chilena. Por eso, como parte de la Generación Dorada es voz autorizada para hablar de los mejores.

En dinámica con Maks Cárdenas, el Pitbull tuvo que elegir a los mejores centrales del mundo, mientras se le presentaban dos opciones. Ahí se inclinó por nombres como Sergio Ramos, Carles Puyos y Rio Ferdinand.

Pero las firmes respuestas del hombre de U Católica cambiaron por un rostro de impresión a la hora de la consulta: “¿Gary Medel o Elías Figueroa?”. El Pitbull no lo dudó y se inclinó por don Elías, dejando frases para el análisis sobre ambos.

Gary Medel y cómo se vería en cancha con Elías Figueroa

Siempre con la sinceridad a la hora de responder, Gary Medel dijo que no vio jugar a Elías Figueroa, pero lo pone por encima de todos. Ahí fue cuando se animó a contestar cómo jugarían ambos formando una dupla de centrales.

“Noo, Elías Figueroa (mejor que él). Como dupla andaríamos bien, pero Elías Figueroa es Elías Figueroa, yo salgo más a cortar y él se queda un poquito más atrás”, partió diciendo Medel.

El hombre de U Católica no tuvo problemas en reconocer que ha ido perdiendo condiciones en su juego. Por eso a la hora de compararse con Elías Figueroa festinó con esa soñada dupla de centrales.

“En su momento era muy agresivo yo, anticipaba mucho. A Elías Figueroa no lo vi jugar mucho, pero todos sabemos lo que es”, cerró el bicampeón de América con la selección chilena.

El video: