El icónico goleador que tuvo el fútbol chileno fue muy claro en explicar el porqué cuesta tanto consolidar talentos en el Viejo Continente. Le pegó sin chistar a los medios nacionales.

Esteban Paredes todavía recuerda con mucho orgullo aquel pase-gol que le dio a Mark González para el triunfo de la selección chilena sobre Suiza en la fase de grupos del Mundial de Sudáfrica 2010. Luego de un pase profundo de Jorge Valdivia, el goleador histórico de la primera división nacional hizo todo el resto.

Primero, sacó de su camino al golero Diego Benaglio. Después, ubicó con precisión al zurdo extremo izquierdo, quien con un golpe de cabeza desató el jolgorio del equipo dirigido por Marcelo Bielsa. En una actividad realizada por Adidas, donde estuvo acompañado por el argentino Javier Correa, Paredes hizo un análisis de varias cosas.

Entre los temas que abordó, estuvo el vilipendiado recambio de la Roja. Sin tapujos, el DT de Santiago Morning fue crítico con la prensa nacional. “El problema es que nosotros acá, perdón que les diga a los periodistas, creo que elevamos mucho a los jugadores cuando hacen seis u ocho goles”, dijo.

Así celebró Chile el gol de Mark González ante los suizos. (Stuart Franklin/Getty Images).

“Ahí está el problema. Tienen una buena racha y se van a Europa. Llegan allá, son otros entrenamientos, otra metodología que me parece más táctica. Los europeos nos pasaron por encima tácticamente a los sudamericanos”, afirmó el icónico delantero que tuvo Colo Colo, Santiago Morning, Cobreloa y el Atlante de México.

“Después llegan a clubes europeos y no juegan”, arguyó Paredes. Aunque nombró varios casos de compatriotas que sí lograron consolidarse en el Viejo Continente. Aunque de distintas generaciones. Algo que quizá refrenda su opinión.

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Esteban Paredes nombra a los cracks de la selección chilena que se asentaron en Europa

Esteban Paredes recurrió a varios delanteros que dejaron una gran huella en la selección chilena para hablar de lo difícil que es consolidarse en el fútbol europeo. “El caso de Alexis (Sánchez) es diferente”, apuntó el indeleble Visogol sobre el Maravilla.

Esteban Paredes ante la selección de Suiza en Sudáfrica 2010. (Andrés Piña | Photosport).

Sánchez llegó al Udinese de Italia. Luego pasó al Barcelona de España. Desde ahí emigró al Arsenal de Inglaterra. Y cambió a los Gunners por el Manchester United. El Inter de Milán en Italia, donde tuvo dos ciclos, el Olympique de Marsella en Francia y el Sevilla también forman parte de la bitácora europea del tocopillano.

Alexis Sánchez celebra ante el Atlético Madrid junto a Lionel Messi. (David Ramos/Getty Images).

“El Matador fue y jugó, Zamorano jugó. Pinilla también jugó en Italia”, aseguró Paredes. Tiene razón: Marcelo Salas fue campeón y figura en la SS Lazio de Italia, una performance que le valió su fichaje en la Juventus, el poderoso equipo de la Serie A.

Marcelo Salas celebra un gol en la Lazio con el español Iván de la Peña. (Allsport UK /Allsport).

Ni hablar de Iván Zamorano, quien fue Pichichi de La Liga española con el Real Madrid y después, brilló en el Inter de Milán. En tanto, Pinigol tuvo varios años de estadía en el Calcio. Una cuestión muy meritoria, según la visión de Esteban Paredes.

Iván Zamorano en los hombros del Chino Recoba tras anotar en los nerazzurri. (Claudio Villa /Allsport).

“Podría nombrar al Chupete en el Zaragoza que también jugó. Hoy tienes 19-20 años, alternan, juegan 20 minutos. Un partido de 20 juegan. Y ese es el grave error”, sentenció Esteban Paredes. Aunque Humberto Suazo sólo estuvo un semestre en el cuadro aragonés cedido por el Monterrey de México. Pero eso le bastó para convertir 6 goles en 17 partidos.

Humberto Suazo en acción por el Real Zaragoza. (Getty).